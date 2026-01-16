Найпопулярніші професії в Україні 2025 року — рейтинг Служби зайнятості Сьогодні 09:09 — Особисті фінанси

Найпопулярніші професії в Україні 2025 року — рейтинг Служби зайнятості

Ефективність ринку праці визначається балансом між кількістю доступних вакансій та охочими їх зайняти. Протягом 2025 року роботодавці надали через Службу зайнятості майже 450 тисяч пропозицій. Розповідаємо про найпопулярніші з них.

дефіцит кадрів спостерігається серед водіїв: на 10 вакансій претендує менше 4 осіб. Натомість у сфері торгівлі продуктами спостерігається профіцит — на 10 місць претендує 11 кандидатів. Як йдеться у повідомленні Служби зайнятості, еайбільш критичнийна 10 вакансій претендує менше 4 осіб. Натомість у сфері торгівлі продуктами спостерігається профіцит — на 10 місць претендує 11 кандидатів.

Рейтинг вакансій, які найчастіше пропонували роботодавці

Підсобний працівник (19,2 тис. вакансій) Продавець продовольчих товарів (19 тис. вакансій) Водій автотранспортних засобів (18 тис. вакансій

Крім цього, до найпопулярніших за минулий рік можна віднести такі:

продавець-консультант,

кухар,

прибиральник службових приміщень,

оператор та машиніст котельні,

бухгалтер,

вчитель закладу загальної середньої освіти,

сестра медична,

швачка,

охоронник.

Цікаво, що попри наявність безробітних фахівців, які шукали такі вакансії, роботодавці взагалі не подавали запитів на такі професії як професійний спортсмен, обмінювач грошей, стюард, астроном, генетик та артист балету.

А які вакансії найбільше шукали українці

Загальна кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала понад 358 тисяч осіб.

Найпопулярнішим запитом серед українців залишається робота в ритейлі. Зокрема, понад 21 тисяча людей шукали місце продавця продуктів, хоча вакансій для них було дещо менше — 9 на кожних 10 претендентів.

Також серед професій, які найчастіше шукали українці:

продавець продовольчих товарів;

підсобний працівник;

продавець-консультант;

прибиральник службових приміщень;

кухар;

продавець непродовольчих товарів;

водій автотранспортних засобів.

Водночас деякі пропозиції від бізнесу залишилися без уваги кандидатів. Жоден шукач не виявив бажання працювати як гідрограф, ілюзіоніст, черговий аеропорту, годинникар, коректор поліграфічного виробництва або дегустатор кави.

Раніше ми повідомляли , що на думку економіста Олега Гетмана, середня зарплата в Україні досягне європейського розміру у 1000 доларів не раніше аніж за 3−4 роки.

