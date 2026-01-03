Де в Україні найвища зарплата (інфографіка) Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Де в Україні найвища зарплата (інфографіка)

становить 27 167 грн. Це на 9% більше порівняно з жовтнем 2025 року. Як повідомляє Державна служба статистики, середня заробітна плата по Україніпорівняно з жовтнем 2025 року.

Регіони

Регіони з найвищим рівнем оплати праці:

40 633 грн — м. Київ.

31 706 грн — Дніпропетровська обл.

31 340 грн — Луганська обл.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

19 079 грн — Кіровоградська обл.

19 096 грн — Чернівецька обл.

20 344 грн — Чернігівська обл.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на грудень 2025 р. — 3,8 млрд грн

Види діяльності

Оплата праці за видами економічної діяльності:

Найвищу зарплату отримують працівники інформації та телекомунікацій — 66 934 грн.

Найнижчі заробтні плати отримують в сфері освіти — 16 622 грн.

Раніше Finance.ua писав , що найбільше за останні 4 роки зросли зарплати різноробочих (на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року) та малярів (47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому).

Водночас найменші шанси на підвищення наступного року мають працівники малого бізнесу. Серед роботодавців, що мають менш як 10 співробітників, лише 22% підвищуватимуть оклади.

У цій же групі бачимо найвищий рівень невизначеності (69% опитаних вибрали варіант «Важко відповісти») та імовірності скорочень зарплат (2%).

Найбільшими ж оптимістами є компанії, що мають 50−250 співробітників. 42% таких роботодавців закладають у бюджет підвищення зарплат.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.