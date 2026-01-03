Де в Україні найвища зарплата (інфографіка)
Як повідомляє Державна служба статистики, середня заробітна плата по Україні становить 27 167 грн. Це на 9% більше порівняно з жовтнем 2025 року.
Регіони
Регіони з найвищим рівнем оплати праці:
- 40 633 грн — м. Київ.
- 31 706 грн — Дніпропетровська обл.
- 31 340 грн — Луганська обл.
Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:
- 19 079 грн — Кіровоградська обл.
- 19 096 грн — Чернівецька обл.
- 20 344 грн — Чернігівська обл.
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на грудень 2025 р. — 3,8 млрд грн
Види діяльності
Оплата праці за видами економічної діяльності:
Найвищу зарплату отримують працівники інформації та телекомунікацій — 66 934 грн.
Найнижчі заробтні плати отримують в сфері освіти — 16 622 грн.
Раніше Finance.ua писав, що найбільше за останні 4 роки зросли зарплати різноробочих (на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року) та малярів (47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому).
Водночас найменші шанси на підвищення наступного року мають працівники малого бізнесу. Серед роботодавців, що мають менш як 10 співробітників, лише 22% підвищуватимуть оклади.
У цій же групі бачимо найвищий рівень невизначеності (69% опитаних вибрали варіант «Важко відповісти») та імовірності скорочень зарплат (2%).
Найбільшими ж оптимістами є компанії, що мають 50−250 співробітників. 42% таких роботодавців закладають у бюджет підвищення зарплат.
