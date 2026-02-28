0 800 307 555
Ризики «продажу» авто за довіреністю

Передали авто «по довіреності» і втратили контакти: що робити та як уникнути проблем
Передали авто «по довіреності» і втратили контакти: що робити та як уникнути проблем, Фото: freepik
Часто громадяни «продають» авто «за довіреністю», а потім втрачають контакт із довіреною особою. При цьому всі штрафи та повідомлення продовжують надходити на ім’я власника. Ескперти наголошують, довіреність не передає право власності на авто, а власником залишається особа, на яку транспортний засіб зареєстрований.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Які права дає довіреність

Довіреність — це письмовий документ, посвідчений нотаріусом, який уповноважує іншу особу виконувати певні дії від вашого імені. Однак вона не надає права власності.
Навіть якщо ви «передали» авто за довіреністю, власником транспортного засобу залишається той, хто зазначений у свідоцтві про реєстрацію.
Право власності переходить після укладення договору купівлі-продажу та перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

Хто відповідальний за штрафи та порушення ПДР

Якщо довірена особа порушить правила дорожнього руху або отримує штрафи з автоматичної відеофіксації, відповідальність покладається на власника авто, а не на того, хто користується транспортним засобом за довіреністю.
«Якщо ж після оформлення довіреності ви втратили контакти з довіреною особою, важливо знати: у сервісних центрах МВС неможливо отримати контактні дані представника, інформацію про його місцеперебування чи будь-які інші персональні дані, оскільки він не звертався до ТСЦ МВС для перереєстрації транспортного засобу», — пояснили фахівці.
У МВС наголошують, єдиний законний спосіб передачі права власності — укласти договір купівлі-продажу та перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі.
Це гарантує захист від штрафів, непорозумінь та можливих правових наслідків у майбутньому.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
