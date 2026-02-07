Мінекономіки розширило перелік авто, які підпадають під «податок на розкіш» Сьогодні 14:16 — Особисті фінанси

Які автівки цього року підпадають під «податок на розкіш»

У Міністерстві економіки оновили список автівок, власники яких у 2026 році мають сплачувати транспортний податок у розмірі 25 тис. грн: до нього увійшли авто віком до п’яти років із середньоринковою вартістю понад 3,24 млн грн.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За які автівки необхідно сплатити транспортний податок

До списку потрапили моделі понад 20 марок автомобілів, серед яких Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes, Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche та Rolls-Royce.

Варто зазначити, що до цьогорічного переліку увійшли моделі, яких не було торік:

Tesla Model S Plaid (до 1 року випуску),

Model X LR та Roadster (до 5 років),

Toyota Sequoia і Tundra (2−3 роки),

Volvo XC90 (до 1 року).

В «Укравтопромі» додають, що протягом року перелік автомобілів може бути доповнений.

Які автівки підпадають під «податок на розкіш»

Податок на розкіш стягується у розмірі 25 тис. грн з автомобілів віком до п’яти років і середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної зарплати, що у 2026 році становить 3 242 625 грн. Для порівняння, торік поріг складав 3 млн грн.

Сплатити його необхідно:

фізичним особам — протягом 60 днів після отримання повідомлення;

юрособам — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

