Категорія «B» у посвідченнях водія: яким транспортом дозволено керувати
Посвідчення водія категорії «B» дозволяє керувати легковими автомобілями та невеликими мікроавтобусами з максимальною кількістю пасажирських місць до восьми.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Що входить до категорії «B»
Фахівці зазначають, категорія «B» надає право керування:
- легковими автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3 500 кг;
- транспортними засобами, кількість сидячих місць у яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми.
Тобто водій із відкритою категорією «B» може керувати автомобілем, розрахованим на 8 пасажирів + 1 водій.
Читайте також
Це можуть бути стандартні легкові автомобілі або невеликі мікроавтобуси, якщо вони відповідають зазначеним параметрам щодо маси та кількості місць.
Чи можна керувати автомобілем із причепом
Водії з категорією «B» також мають право керувати транспортним засобом із причепом, якщо його дозволена максимальна маса не перевищує 750 кг.
У разі, якщо маса причепа перевищує 750 кг і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа перевищує 3500 кг, діють додаткові вимоги щодо загальної маси складу транспортних засобів. У таких випадках може знадобитися відкриття додаткової категорії «BЕ».
Що не входить до категорії «B»
Категорія «B» не надає права керувати:
- автобусами;
- вантажними автомобілями масою понад 3 500 кг;
- мотоциклами.
Як отримати категорію «B»
Для отримання права керування транспортними засобами категорії «B» необхідно:
- Підготуватись до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі.
- Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС.
- Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі.
- Скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.
Після цього видається посвідчення водія з відкритою відповідною категорією.
Поділитися новиною
Також за темою
Категорія «B» у посвідченнях водія: яким транспортом дозволено керувати
Apple готує бюджетний MacBook у яскравих кольорах
Airbnb впроваджує розмовний штучний інтелект для планування подорожей
Окуляри Meta отримають нову технологію
Чатбот Grok став третім за популярністю у США
Найнадійніше авто усіх часів повертають у виробництво через 53 роки (фото)