0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Категорія «B» у посвідченнях водія: яким транспортом дозволено керувати

Технології&Авто
98
Водій за кермом авто
Водій за кермом авто, Фото: freepik
Посвідчення водія категорії «B» дозволяє керувати легковими автомобілями та невеликими мікроавтобусами з максимальною кількістю пасажирських місць до восьми.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Що входить до категорії «B»

Фахівці зазначають, категорія «B» надає право керування:
  • легковими автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3 500 кг;
  • транспортними засобами, кількість сидячих місць у яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми.
Тобто водій із відкритою категорією «B» може керувати автомобілем, розрахованим на 8 пасажирів + 1 водій.
Читайте також
Це можуть бути стандартні легкові автомобілі або невеликі мікроавтобуси, якщо вони відповідають зазначеним параметрам щодо маси та кількості місць.

Чи можна керувати автомобілем із причепом

Водії з категорією «B» також мають право керувати транспортним засобом із причепом, якщо його дозволена максимальна маса не перевищує 750 кг.
У разі, якщо маса причепа перевищує 750 кг і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа перевищує 3500 кг, діють додаткові вимоги щодо загальної маси складу транспортних засобів. У таких випадках може знадобитися відкриття додаткової категорії «BЕ».

Що не входить до категорії «B»

Категорія «B» не надає права керувати:
  • автобусами;
  • вантажними автомобілями масою понад 3 500 кг;
  • мотоциклами.

Як отримати категорію «B»

Для отримання права керування транспортними засобами категорії «B» необхідно:
  1. Підготуватись до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі.
  2. Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС.
  3. Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі.
  4. Скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.
Після цього видається посвідчення водія з відкритою відповідною категорією.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems