Категорія «B» у посвідченнях водія: яким транспортом дозволено керувати Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

Водій за кермом авто, Фото: freepik

Посвідчення водія категорії «B» дозволяє керувати легковими автомобілями та невеликими мікроавтобусами з максимальною кількістю пасажирських місць до восьми.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Що входить до категорії «B»

Фахівці зазначають, категорія «B» надає право керування:

легковими автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3 500 кг;

транспортними засобами, кількість сидячих місць у яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми.

Тобто водій із відкритою категорією «B» може керувати автомобілем, розрахованим на 8 пасажирів + 1 водій.

Читайте також Типи кузовів автомобілів: як розшифрувати скорочені позначки у свідоцтві про реєстрацію

Це можуть бути стандартні легкові автомобілі або невеликі мікроавтобуси, якщо вони відповідають зазначеним параметрам щодо маси та кількості місць.

Чи можна керувати автомобілем із причепом

Водії з категорією «B» також мають право керувати транспортним засобом із причепом, якщо його дозволена максимальна маса не перевищує 750 кг.

У разі, якщо маса причепа перевищує 750 кг і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа перевищує 3500 кг, діють додаткові вимоги щодо загальної маси складу транспортних засобів. У таких випадках може знадобитися відкриття додаткової категорії «BЕ».

Що не входить до категорії «B»

Категорія «B» не надає права керувати:

автобусами;

вантажними автомобілями масою понад 3 500 кг;

мотоциклами.

Як отримати категорію «B»

Для отримання права керування транспортними засобами категорії «B» необхідно:

Підготуватись до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі. Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі. Скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.

Після цього видається посвідчення водія з відкритою відповідною категорією.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.