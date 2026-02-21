Apple готує бюджетний MacBook у яскравих кольорах
Apple планує випустити новий бюджетний MacBook для студентів і корпоративних користувачів.
Про це пише Bloomberg.
Скільки коштуватимуть нові MacBook
Ціна ноутбука, за даними Bloomberg, може починатися від 699 доларів і сягати 799 доларів.
Компанія тестує кілька яскравих кольорів: світло-жовтий, світло-зелений, синій і рожевий. Також розглядають класичні варіанти — сріблястий і темно-сірий.
Щоб утримати низьку ціну, Apple може використовувати мобільні чипи, наприклад, A18 Pro з iPhone 16 Pro Max.
Водночас ноутбук буде з алюмінієвого корпусу за новою технологією виробництва. Очікується, що новинку покажуть уже в березні.
