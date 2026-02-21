Apple готує бюджетний MacBook у яскравих кольорах Сьогодні 05:22 — Технології&Авто

Нові лептопи Apple вийдуть у "веселих" кольорах

Apple планує випустити новий бюджетний MacBook для студентів і корпоративних користувачів.

Про це пише Bloomberg.

Скільки коштуватимуть нові MacBook

Ціна ноутбука, за даними Bloomberg, може починатися від 699 доларів і сягати 799 доларів.

Компанія тестує кілька яскравих кольорів: світло-жовтий, світло-зелений, синій і рожевий. Також розглядають класичні варіанти — сріблястий і темно-сірий.

Компанія тестує кілька яскравих кольорів

Щоб утримати низьку ціну, Apple може використовувати мобільні чипи, наприклад, A18 Pro з iPhone 16 Pro Max.

Водночас ноутбук буде з алюмінієвого корпусу за новою технологією виробництва. Очікується, що новинку покажуть уже в березні.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.