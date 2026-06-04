Google дозволить сайтам відмовлятися від показу в AI-пошуку 04.06.2026, 00:41 — Технології&Авто

Новий перемикач дасть змогу виключити сайт із AI-функцій Google Пошуку

Google оновлює Search Console, додаючи нову функцію керування присутністю сайтів у своїх генеративних AI-сервісах. Власники ресурсів зможуть самостійно визначати, чи дозволяти використання свого контенту в «Оглядах від ШІ» та «Режимі ШІ», незалежно від традиційної видачі пошуку.

Як це працюватиме

Новий перемикач дасть змогу виключити сайт із AI-функцій Google Пошуку. У разі відмови ресурс не з’являтиметься в результатах генеративного пошуку та не використовуватиметься для формування відповідей, але залишатиметься доступним у звичайній пошуковій видачі та стрічці Google Discover. При цьому налаштування не поширюється на інші продукти компанії, зокрема Gemini.

У Google підкреслюють, що така відмова не впливатиме на ранжування в класичному пошуку. Компанія також заявляє, що новий параметр не буде фактором SEO-алгоритмів, а лише інструментом контролю за використанням контенту в AI-продуктах.

Розширена аналітика

Окрім цього, Search Console отримає розширену аналітику щодо AI-показів. Власники сайтів зможуть бачити, як часто їхні сторінки з’являються в «Оглядах від ШІ», з яких країн надходять покази та які сторінки найчастіше використовуються в генеративних відповідях.

За даними Google, «Огляди від ШІ» вже охоплюють понад 2,5 млрд користувачів щомісяця, а «Режим ШІ» — понад 1 млрд.

Першими нові налаштування протестують окремі власники сайтів у Великій Британії, після чого функція поступово стане доступною глобально.

iTechua За матеріалами:

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