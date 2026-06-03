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Нові правила та відповідальність для користувачів електросамокатів: що пропонують

Технології&Авто
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Нові правила та відповідальність для користувачів електросамокатів: що пропонують
Нові правила та відповідальність для користувачів електросамокатів: що пропонують
Народні депутати зареєстрували у ВР законопроєкти, якими пропонує визначити нові правила для користувачів малого електротранспорту, а також встановити відповідальність за порушення цих правил.
Про це пише УНН з посиланням на законопроєкти № 15283 та № 15284.
Законопроєкт № 15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» встановлює правила використання малого електротранспорту.
Зокрема, відповідно до документу, планується визначити поняття «малий електротранспорт», до яких відносяться одно-, дво- або триколесні механічні транспортні засоби, що приводяться в рух за допомогою електричного двигуна (електричні самокати, monoколеса, електричні велосипеди, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо), які можуть набирати швидкість понад 10 км/год.
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Планується дозволити пересуватись на малому електротранспорті по спеціально обладнаних велодоріжках, по правій крайній частині пішохідних зон, тротуарів, зон відпочинку, де рухаються пішоходи, якомога правіше таких об’єктів, із обов’язковим наданням переваги в русі пішоходам та максимальною увагою до пересування пішоходів.
Малому електротранспорту дозволятиметься пересуватись в межах проїзної частини автомобільної дороги виключно по спеціально обладнаних велодоріжках, проте їм заборонятиметься виїжджати на проїзну частину автомобільної дороги, на якій не обладнано спеціальну велодоріжку.
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Також планується встановити заборону пересуватись на малому електротранспорті по пішохідних переходах.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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