Нові правила та відповідальність для користувачів електросамокатів: що пропонують Сьогодні 12:14 — Технології&Авто

Нові правила та відповідальність для користувачів електросамокатів: що пропонують

Народні депутати зареєстрували у ВР законопроєкти, якими пропонує визначити нові правила для користувачів малого електротранспорту, а також встановити відповідальність за порушення цих правил.

Законопроєкт № 15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» встановлює правила використання малого електротранспорту.

Зокрема, відповідно до документу, планується визначити поняття «малий електротранспорт», до яких відносяться одно-, дво- або триколесні механічні транспортні засоби, що приводяться в рух за допомогою електричного двигуна (електричні самокати, monoколеса, електричні велосипеди, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо), які можуть набирати швидкість понад 10 км/год.

Планується дозволити пересуватись на малому електротранспорті по спеціально обладнаних велодоріжках, по правій крайній частині пішохідних зон, тротуарів, зон відпочинку, де рухаються пішоходи, якомога правіше таких об’єктів, із обов’язковим наданням переваги в русі пішоходам та максимальною увагою до пересування пішоходів.

Малому електротранспорту дозволятиметься пересуватись в межах проїзної частини автомобільної дороги виключно по спеціально обладнаних велодоріжках, проте їм заборонятиметься виїжджати на проїзну частину автомобільної дороги, на якій не обладнано спеціальну велодоріжку.

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Також планується встановити заборону пересуватись на малому електротранспорті по пішохідних переходах.

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