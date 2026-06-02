Honda відкликає 100 тисяч автомобілів через проблему з подушками безпеки Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Honda Civic

Компанія Honda оголосила про відкликання майже 100 тис. автомобілів через можливу несправність датчика ваги на передньому пасажирському сидінні. Дефект може вплинути на роботу подушок безпеки під час ДТП.

Про це повідомляє Мotor1.

У чому полягає несправність

Згідно зі звітом NHTSA, конденсатор на платі датчика ваги сидіння може тріснути, що відкриває доступ для вологи та може спричинити внутрішнє коротке замикання. У такому разі фронтальна та колінна подушки безпеки переднього пасажира можуть спрацювати навіть тоді, коли їх активація повинна бути заблокована.

Які автомобілі потрапили під відкликання

Відкликання стосується таких моделей:

Honda Civic 2016−2022 років випуску, включно з версією Type R;

Honda Accord 2016−2022 років;

Honda CR-V 2017−2022 років;

Honda Pilot 2017−2022 років;

Honda Ridgeline 2017−2021, 2023 та 2025 років;

Honda Fit 2018−2020 років;

Honda Odyssey 2018−2026 років;

Honda HR-V 2019−2021 років;

Honda Insight 2019−2022 років;

Honda Passport 2019−2021 років;

Acura MDX 2017−2020 та 2022−2026 років;

Acura TLX 2018−2021 та 2023 років;

Acura RDX 2019−2024 років.

Причиною стала помилка постачальника

У Honda встановили, що проблема виникла після надзвичайної ситуації на підприємстві постачальника другого рівня. Після цього постачальник першого рівня замінив базовий матеріал плати датчика на інший варіант, який не пройшов належної перевірки для такого використання. Це могло призвести до додаткового навантаження на плату та появи тріщин.

У постраждалих автомобілях може загорятися попереджувальний індикатор системи SRS (додаткової системи безпеки), або індикатор подушки безпеки пасажира може залишатися вимкненим.

Це не перший випадок відкликання через цю проблему. На початку 2024 року Honda вже відкликала 750 000 автомобілів з тієї ж причини. Тепер компанія розширює кампанію відкликання з кількох причин.

Згідно зі звітом, постачальник припустився помилки під час розрахунку дати завершення виробництва дефектної деталі, що призвело до неповного визначення початкового переліку автомобілів, які підлягали відкликанню. Крім того, були виявлені «недостатні процедури перевірки» під час визначення транспортних засобів, оснащених дефектними запасними деталями.

Після початкового відкликання автовиробник з’ясував, що проблема може стосуватися більшої кількості автомобілів, і вирішив оголосити нове відкликання. Компанії відомо про 228 гарантійних звернень, пов’язаних із цією несправністю, однак повідомлень про травми чи смертельні випадки не надходило.

УНН За матеріалами:

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