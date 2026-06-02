Xiaomi продає рекордну кількість електромобілів, але втрачає тисячі доларів на кожному авто Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

Нещодавно Xiaomi продала понад 15 тисяч автомобілів за 30 хвилин

Xiaomi в першому кварталі 2026 року втрачала близько 5600 доларів на кожному проданому електромобілі, хоча продажі компанії продовжують швидко зростати. За цей період виробник реалізував 80 856 автомобілів і збільшив обсяги поставок.

Про це пише видання Autoblog.

Xiaomi нарощує продажі електромобілів

Компанія, яка раніше була відома насамперед смартфонами та електронікою, останнім часом активно розвиває автомобільний напрямок. Нещодавно Xiaomi продала понад 15 тисяч автомобілів другого покоління лише за 30 хвилин.

За даними CarNewsChina, підрозділ розумних електромобілів та інновацій зі штучним інтелектом у першому кварталі отримав виручку 19,9 млрд юанів (2,9 млрд доларів). Водночас операційні збитки склали 3,1 млрд юанів (457 млн доларів).

Збитки на кожному автомобілі зросли

Якщо розподілити ці втрати на всі продані автомобілі, виходить, що Xiaomi втрачала приблизно 5600 доларів на кожній машині. Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив близько 900 доларів на автомобіль.

Попри збитки, продажі компанії залишаються високими. Xiaomi збільшила поставки на 6,6% у річному вимірі, навіть після припинення випуску першого покоління моделі SU7. Основним драйвером зростання стала нова серія YU7, яка за десять місяців після виходу на ринок досягла сукупних поставок у 232 тисячі автомобілів.

У квітні продажі також різко зросли. Компанія реалізувала 36 702 автомобілі, що на 71,2% більше, ніж місяцем раніше.

Компанія пояснила причини падіння рентабельності

Однією з причин збитковості стало скорочення маржі. Рентабельність сегмента електромобілів знизилася з 23,2% до 20,1%. У Xiaomi пояснили це податковими пільгами для покупців, меншою часткою продажів прибутковішої моделі SU7 Ultra та зростанням вартості ключових компонентів.

Водночас компанія активно розширює мережу продажів. Зараз Xiaomi має 490 автосалонів у 143 містах материкового Китаю.

Базова версія електромобіля YU7 коштує від 233,5 тисячі юанів (34,3 тисячі доларів). Компанія робить ставку на низькі ціни та масштабне збільшення частки ринку, навіть якщо наразі це призводить до значних збитків.

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