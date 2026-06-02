Anthropic випередила OpenAI і стала найдорожчим стартапом у сфері штучного інтелекту
ШІ-стартап Anthropic оголосив, що залучив $65 мільярдів інвестицій. Ще до залучення нового капіталу компанію оцінили у $900 мільярдів, що перевищує останню оцінку OpenAI — $730 мільярдів. Таким чином Anthropic стала найдорожчим стартапом у сфері штучного інтелекту.
Про це пише The New York Times.

Anthropic зросла майже у 2,5 раза

Раунд фінансування очолили інвестори, серед яких Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital та Dragoneer Investment Group. Завдяки цьому вартість Anthropic зросла майже у 2,5 раза у порівнянні з оцінкою в $380 мільярдів лише три місяці тому.
Успіх компанії значною мірою пов’язаний із розвитком інструментів для програмування. Відтоді як Anthropic удосконалила свої технології для написання коду в листопаді, сотні компаній почали платити за її програмне забезпечення.
За даними Anthropic, прогнозований річний дохід компанії на основі поточних показників цього місяця перевищив $47 мільярдів.
Як зазначає NYT, зростання Anthropic вражає навіть на тлі загального буму штучного інтелекту. Лише 62 дні тому OpenAI оголосила, що залучає $122 мільярди інвестицій і досягла оцінки в $730 мільярдів — результату, на який компанії знадобилося близько десяти років. Anthropic, заснована у 2021 році, перевершила цей показник удвічі швидше.
