Світовий ринок електромобілів продовжує швидко зростати. У 2025 році продажі таких авто вперше перевищили 20 млн одиниць, а вже у 2026 році показник може сягнути 23,4 млн. Найактивніше електрокари купують у Китаї, Європі та США, а частка електромобілів серед нових авто у низці країн уже перевищує половину ринку.
Продажі електромобілів продовжують зростати
До категорії електромобілів належать як повністю електричні авто на акумуляторах, так і гібридні моделі. Їх головними перевагами залишаються:
нижчі витрати на експлуатацію;
менша вартість заряджання порівняно з бензином чи дизелем;
відсутність вихлопних газів;
тихіша робота;
простіше технічне обслуговування через меншу кількість рухомих деталей.
Світові продажі електрокарів активно зростають із 2020 року. Тоді у світі продали близько 3 млн таких автомобілів. У 2021 році показник зріс до 6,5 млн, у 2022 — до 10,3 млн, а у 2023 році — до 13,7 млн авто.
У 2025 році ринок додав ще 20% та вперше перевищив позначку у 20 млн проданих електромобілів. Частка електрокарів серед усіх нових авто у світі зросла до 25%.
Китай залишається головним драйвером ринку
Найбільший внесок у зростання ринку продовжує робити Китай. Попри певне уповільнення темпів через тимчасове згортання програм обміну старих авто, саме на китайський ринок припало понад половину світового приросту продажів електромобілів у 2025 році.