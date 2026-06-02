Електромобілі захоплюють ринок — як зростали продажі за 6 років

Електричний автомобіль

Світовий ринок електромобілів продовжує швидко зростати. У 2025 році продажі таких авто вперше перевищили 20 млн одиниць, а вже у 2026 році показник може сягнути 23,4 млн. Найактивніше електрокари купують у Китаї, Європі та США, а частка електромобілів серед нових авто у низці країн уже перевищує половину ринку.

Продажі електромобілів продовжують зростати

До категорії електромобілів належать як повністю електричні авто на акумуляторах, так і гібридні моделі. Їх головними перевагами залишаються:

нижчі витрати на експлуатацію;

менша вартість заряджання порівняно з бензином чи дизелем;

відсутність вихлопних газів;

тихіша робота;

простіше технічне обслуговування через меншу кількість рухомих деталей.

Світові продажі електрокарів активно зростають із 2020 року. Тоді у світі продали близько 3 млн таких автомобілів. У 2021 році показник зріс до 6,5 млн, у 2022 — до 10,3 млн, а у 2023 році — до 13,7 млн авто.

У 2025 році ринок додав ще 20% та вперше перевищив позначку у 20 млн проданих електромобілів. Частка електрокарів серед усіх нових авто у світі зросла до 25%.

Китай залишається головним драйвером ринку

Найбільший внесок у зростання ринку продовжує робити Китай. Попри певне уповільнення темпів через тимчасове згортання програм обміну старих авто, саме на китайський ринок припало понад половину світового приросту продажів електромобілів у 2025 році.

У Європі продажі електрокарів після слабшого 2024 року знову прискорилися. На тлі жорсткіших екологічних вимог ЄС реалізація електромобілів зросла на 30% і перевищила 4 млн одиниць.

У США ринок залишався відносно стабільним навіть попри зміни державної політики та скорочення податкових пільг.

За прогнозами на 2026 рік, у світі планують продати:

у Китаї — 14,3 млн електрокарів;

у Європі — 5 млн;

у США — 1,2 млн;

в інших країнах світу — 2,9 млн.

Де електромобілі займають найбільшу частку ринку

Найвищу частку електрокарів серед продажів нових автомобілів у 2025 році зафіксували у Норвегії — 97%.

Також високі показники мають:

Непал, Сінгапур та Ісландія — від 62% до 68%;

Китай — 53%;

В’єтнам — 41%;

Велика Британія — 35%;

Швейцарія — 34%.

У країнах ЄС, Таїланді, Туреччині, Ізраїлі та Уругваї частка електромобілів перебувала у межах 21−28%.

В Україні у 2025 році електромобілі становили 16% продажів нових авто. Для порівняння: у 2020 році цей показник був лише 2%.

Водночас у США, ОАЕ та Колумбії частка електрокарів серед нових автомобілів поки не перевищує 10%.

