0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електромобілі захоплюють ринок — як зростали продажі за 6 років

Технології&Авто
26
Електричний автомобіль
Електричний автомобіль
Світовий ринок електромобілів продовжує швидко зростати. У 2025 році продажі таких авто вперше перевищили 20 млн одиниць, а вже у 2026 році показник може сягнути 23,4 млн. Найактивніше електрокари купують у Китаї, Європі та США, а частка електромобілів серед нових авто у низці країн уже перевищує половину ринку.

Продажі електромобілів продовжують зростати

До категорії електромобілів належать як повністю електричні авто на акумуляторах, так і гібридні моделі. Їх головними перевагами залишаються:
  • нижчі витрати на експлуатацію;
  • менша вартість заряджання порівняно з бензином чи дизелем;
  • відсутність вихлопних газів;
  • тихіша робота;
  • простіше технічне обслуговування через меншу кількість рухомих деталей.
Світові продажі електрокарів активно зростають із 2020 року. Тоді у світі продали близько 3 млн таких автомобілів. У 2021 році показник зріс до 6,5 млн, у 2022 — до 10,3 млн, а у 2023 році — до 13,7 млн авто.
У 2025 році ринок додав ще 20% та вперше перевищив позначку у 20 млн проданих електромобілів. Частка електрокарів серед усіх нових авто у світі зросла до 25%.
Електромобілі захоплюють ринок — як зростали продажі за 6 років

Китай залишається головним драйвером ринку

Найбільший внесок у зростання ринку продовжує робити Китай. Попри певне уповільнення темпів через тимчасове згортання програм обміну старих авто, саме на китайський ринок припало понад половину світового приросту продажів електромобілів у 2025 році.
Читайте також
У Європі продажі електрокарів після слабшого 2024 року знову прискорилися. На тлі жорсткіших екологічних вимог ЄС реалізація електромобілів зросла на 30% і перевищила 4 млн одиниць.
У США ринок залишався відносно стабільним навіть попри зміни державної політики та скорочення податкових пільг.
За прогнозами на 2026 рік, у світі планують продати:
  • у Китаї — 14,3 млн електрокарів;
  • у Європі — 5 млн;
  • у США — 1,2 млн;
  • в інших країнах світу — 2,9 млн.

Де електромобілі займають найбільшу частку ринку

Найвищу частку електрокарів серед продажів нових автомобілів у 2025 році зафіксували у Норвегії — 97%.
Також високі показники мають:
  • Непал, Сінгапур та Ісландія — від 62% до 68%;
  • Китай — 53%;
  • В’єтнам — 41%;
  • Велика Британія — 35%;
  • Швейцарія — 34%.
Електромобілі захоплюють ринок — як зростали продажі за 6 років
У країнах ЄС, Таїланді, Туреччині, Ізраїлі та Уругваї частка електромобілів перебувала у межах 21−28%.
В Україні у 2025 році електромобілі становили 16% продажів нових авто. Для порівняння: у 2020 році цей показник був лише 2%.
Водночас у США, ОАЕ та Колумбії частка електрокарів серед нових автомобілів поки не перевищує 10%.
За матеріалами:
Слово і Діло
АвтоЕлектромобіліКитай
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems