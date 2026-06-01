Meta запускає платні тарифи для ШІ-чатбота

Запуск платного ШІ-сервісу відбувається на тлі величезних витрат компанії на розвиток штучного інтелекту.
За даними Bloomberg, Марк Цукерберг планує витратити щонайменше 600 млрд доларів на ШІ-інфраструктуру протягом найближчих років. Зокрема, Meta вже будує великий дата-центр у Луїзіані вартістю щонайменше 200 млрд доларів.
Крім Meta AI, компанія тестує підписки для WhatsApp, Instagram і Facebook. Їхня вартість становитиме від 2,99 до 3,99 долара на місяць залежно від країни.
Meta також запускає окремі платні сервіси для бізнесу та творців контенту. Найдорожчий тариф включатиме доступ до живої підтримки для сторінок у Facebook та Instagram.