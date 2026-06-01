Meta запускає платні тарифи для ШІ-чатбота

Логотип Meta AI на екрані смартфона
Meta Platforms вперше запускає платну підписку на свій чат-бот Meta AI, намагаючись створити новий бізнес, який допоможе окупити масштабні інвестиції компанії у штучний інтелект.
Про це повідомляє Bloomberg.

Скільки коштуватиме доступ

Базовий рівень під назвою Meta One Plus коштуватиме 7,99 долара на місяць. Він орієнтований на тих, хто активно використовує чат-бот для створення зображень і відео або для складніших AI-запитів.
Просунутий тариф Meta One Premium обійдеться у 19,99 долара на місяць і надаватиме більше можливостей та вищі ліміти використання сервісу.
Спочатку підписка на Meta AI стане доступною у Сінгапурі, Гватемалі та Болівії, а пізніше компанія планує розширити запуск і на інші країни.
Водночас Meta AI залишиться доступним і безкоштовно, однак при активному використанні користувачі почнуть стикатися з обмеженнями.
У Meta не уточнили точні ліміти для різних тарифів, але зазначили, що Premium-план забезпечить «значно більше можливостей».
Запуск платного ШІ-сервісу відбувається на тлі величезних витрат компанії на розвиток штучного інтелекту.
За даними Bloomberg, Марк Цукерберг планує витратити щонайменше 600 млрд доларів на ШІ-інфраструктуру протягом найближчих років. Зокрема, Meta вже будує великий дата-центр у Луїзіані вартістю щонайменше 200 млрд доларів.
Крім Meta AI, компанія тестує підписки для WhatsApp, Instagram і Facebook. Їхня вартість становитиме від 2,99 до 3,99 долара на місяць залежно від країни.
Meta також запускає окремі платні сервіси для бізнесу та творців контенту. Найдорожчий тариф включатиме доступ до живої підтримки для сторінок у Facebook та Instagram.
За матеріалами:
РБК-Україна
