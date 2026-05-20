Meta переводить 7000 співробітників на нові ШІ-напрями та ліквідує менеджерські посади

Meta надіслала співробітникам детальні плани щодо звільнень, які пройдуть уже цього тижня. Скорочення торкнуться співробітників з усього світу та супроводжуватимуться черговим раундом організаційних змін для оптимізації робочих процесів компанії у сфері штучного інтелекту. Загалом ці зміни торкнуться 20% штату техногіганта.

У службовій записці, з якою ознайомилося агентство Reuters , директорка з персоналу Meta Джанель Гейл повідомила співробітникам, що компанія планує перевести 7000 працівників на нові ініціативи, пов’язані з робочими процесами у сфері ШІ, а також ліквідувати менеджерські посади.

Крім того, за її словами, «багато керівників оголосять про структурні зміни».

Частина масштабної реорганізації

«Під час роботи над цими змінами чимало очільників підрозділів інтегрували принципи проєктування на основі ШІ у свої нові організаційні структури. Зараз ми перебуваємо на етапі, коли багато відділів можуть функціонувати за більш плоскою структурою — з меншими командами у вигляді подів чи когорт, які здатні рухатися швидше та мати більше автономії», — зазначила Джанель Гейл.

Речник Meta відмовився коментувати цей план.

Ці зміни є частиною масштабної реорганізації, запланованої в Meta на цей рік, оскільки компанія стрімко нарощує інвестиції в ШІ, прагнучи інтегрувати ШІ-агентів як у свої продукти, так і у внутрішні робочі процеси.

Скільки працівників зачеплять звільнення або переведення

Загалом звільнення та переведення зачеплять близько 20% штату компанії. Частина переведень уже відбулася, тоді як інших співробітників повідомлять у середу, зазначила Гейл. Працівникам у Північній Америці наказали в середу працювати з дому.

Meta також закрила ще 6000 відкритих вакансій у межах цього процесу.

Згідно зі звітністю компанії, наприкінці березня чисельність персоналу цього гіганта соцмереж становила 77 986 осіб.

Куди переводитимуть співробтіників

Нові напрями, куди, за словами Гейл, переводять співробітників — або «мобілізують», як це називають багато працівників — включають Applied AI Engineering та Agent Transformation Accelerator (ATA) XFN. Обидві ці команди технічний директор Ендрю Босворт раніше анонсував у межах зусиль Meta під назвою «ШІ для роботи».

Обидва проєкти спрямовані на розробку ШІ-агентів, здатних автономно виконувати завдання, якими наразі займаються люди.

Підрозділ Central Analytics, куди також переводять частину персоналу, теж згадувався в попередньому анонсі Босворта; його метою буде оцінка продуктивності та аналітика процесу розробки агентів.

Подробицями щодо ще однієї нової ініціативи під назвою Enterprise Solutions Гейл пообіцяла поділитися найближчим часом.

Бунт серед співробітників Meta

Такі зміни спровокували бунт серед співробітників Meta, які протестують проти цих кроків, поширюючи листівки в офісах компанії та публікуючи гнівні дописи на внутрішній комунікаційній платформі Workplace.

Понад 1000 співробітників підписали петицію, у якій засуджують встановлення програмного забезпечення для відстеження рухів мишки. Цей софт використовують для навчання моделей штучного інтелекту Meta, щоб допомогти їм відтворювати те, як люди взаємодіють із комп’ютерами.

Інші працівники відкрито вступають у суперечки з керівництвом компанії, критикуючи топменеджерів за ігнорування проблем із конфіденційністю через технологію відстеження мишки, а також за те, що вони мовчали про плани звільнень понад місяць після того, як про це вперше повідомило Reuters.

Протягом цього місяця багато співробітників у відповідь на дописи керівників у Workplace публікували зображення слонів, закликаючи їх нарешті прокоментувати звільнення — так званого «слона в кімнаті» (очевидну проблему, яку всі ігнорують), свідчать приклади, з якими ознайомилося агентство Reuters.

