Meta випустила новий застосунок Forum Сьогодні 23:25 — Технології&Авто

Meta без анонсу випустила новий окремий застосунок під назвою Forum

Meta без офіційного анонсу випустила новий застосунок Forum — платформу для обговорень на базі Facebook Groups, яка дуже нагадує Reddit.

Про це пише Tech Crunсh.

Аналог Reddit

Meta без анонсу випустила новий окремий застосунок під назвою Forum, який позиціонується як аналог Reddit і пропонує простір для глибоких обговорень на базі Facebook Groups.

Авторизація відбувається через наявний акаунт Facebook, після чого Forum автоматично завантажує ваші групи, профіль та активність.

Читайте також Meta придбала стартап, який розробляє моделі ШІ для роботів

Усе, що користувач публікує у Forum, автоматично стає видимим у його групах у застосунку Facebook, і навпаки. Як і на Reddit, користувачі мають можливість створювати дописи під вигаданим ім’ям. Стрічка новин зосереджена безпосередньо на розмовах усередині груп, щоб показувати, що говорять реальні люди, а не лише трендові публікації.

У застосунку з’явилася вкладка Ask на базі ШІ. Вона дозволяє ставити запитання та отримувати готові відповіді, які штучний інтелект формує на основі дискусій у різних групах. Також додано ШІ-асистента для адміністраторів, який полегшує керування групами та модерацію контенту.

Плани Meta

Крім того, Марк Цукерберг заявив співробітникам, що завдяки ефективності, яку забезпечує штучний інтелект, компанія здатна розробляти значно більше продуктів. За його словами, розглядається можливість створення близько 50 нових застосунків.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав Meta перепризначає 7 000 працівників у нові команди, що працюватимуть над ШІ-продуктами, агентами та застосунками. Це частина великої реструктуризації, на тлі якої компанія вже цього тижня планує скоротити близько 10% штату, або 8 000 людей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.