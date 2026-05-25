Meta випустила новий застосунок Forum

Усе, що користувач публікує у Forum, автоматично стає видимим у його групах у застосунку Facebook, і навпаки. Як і на Reddit, користувачі мають можливість створювати дописи під вигаданим ім’ям. Стрічка новин зосереджена безпосередньо на розмовах усередині груп, щоб показувати, що говорять реальні люди, а не лише трендові публікації.
У застосунку з’явилася вкладка Ask на базі ШІ. Вона дозволяє ставити запитання та отримувати готові відповіді, які штучний інтелект формує на основі дискусій у різних групах. Також додано ШІ-асистента для адміністраторів, який полегшує керування групами та модерацію контенту.
Плани Meta
Крім того, Марк Цукерберг заявив співробітникам, що завдяки ефективності, яку забезпечує штучний інтелект, компанія здатна розробляти значно більше продуктів. За його словами, розглядається можливість створення близько 50 нових застосунків.
