0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta випустила новий застосунок Forum

Технології&Авто
27
Meta без анонсу випустила новий окремий застосунок під назвою Forum
Meta без анонсу випустила новий окремий застосунок під назвою Forum
Meta без офіційного анонсу випустила новий застосунок Forum — платформу для обговорень на базі Facebook Groups, яка дуже нагадує Reddit.
Про це пише Tech Crunсh.

Аналог Reddit

Meta без анонсу випустила новий окремий застосунок під назвою Forum, який позиціонується як аналог Reddit і пропонує простір для глибоких обговорень на базі Facebook Groups.
Авторизація відбувається через наявний акаунт Facebook, після чого Forum автоматично завантажує ваші групи, профіль та активність.
Читайте також
Усе, що користувач публікує у Forum, автоматично стає видимим у його групах у застосунку Facebook, і навпаки. Як і на Reddit, користувачі мають можливість створювати дописи під вигаданим ім’ям. Стрічка новин зосереджена безпосередньо на розмовах усередині груп, щоб показувати, що говорять реальні люди, а не лише трендові публікації.
У застосунку з’явилася вкладка Ask на базі ШІ. Вона дозволяє ставити запитання та отримувати готові відповіді, які штучний інтелект формує на основі дискусій у різних групах. Також додано ШІ-асистента для адміністраторів, який полегшує керування групами та модерацію контенту.

Плани Meta

Крім того, Марк Цукерберг заявив співробітникам, що завдяки ефективності, яку забезпечує штучний інтелект, компанія здатна розробляти значно більше продуктів. За його словами, розглядається можливість створення близько 50 нових застосунків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав Meta перепризначає 7 000 працівників у нові команди, що працюватимуть над ШІ-продуктами, агентами та застосунками. Це частина великої реструктуризації, на тлі якої компанія вже цього тижня планує скоротити близько 10% штату, або 8 000 людей.
За матеріалами:
vctr.media
MetaШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems