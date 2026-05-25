Fiat офіційно представив новий бюджетний кросовер Grizzly для Європи Сьогодні 05:05 — Технології&Авто

Fiat офіційно підтвердив появу нового кросовера Grizzly для європейського ринку. Модель показали у презентації стратегічного плану Stellantis «FaSTLAne 2030», а виробництво новинки організують у Марокко. SUV стане більшим родичем Fiat Grande Panda та отримає також версію Fastback із похилою лінією даху.

Назва Grizzly раніше вже з’являлася у тизерах Fiat у соцмережах. Тепер Fiat офіційно підтвердив використання цього імені.

Новий кросовер побудують на платформі Smart Car, яка вже використовується у Fiat Grande Panda. При цьому Grizzly отримає довшу колісну базу та інше оформлення салону, щоб сильніше відрізнятися від компактнішої моделі.

Окрім стандартного SUV, Fiat готує й версію Grizzly Fastback. Такий варіант матиме більш похилий дах та спортивніший силует. Також повідомляється, що кросовер запропонують у конфігурації до семи місць, подібно до спорідненого Citroën C3 Aircross.

Fiat позиціонуватиме новинку як доступний сімейний SUV для конкуренції з Dacia Duster. Очікується, що стартова ціна моделі становитиме близько 20 000 євро.

Офіційних технічних характеристик поки не оприлюднили, однак очікується, що Grizzly отримає ту саму моторну гамму, що й Grande Panda та Citroën C3 Aircross. Базовим може стати 1,2-літровий бензиновий турбомотор потужністю 101 к.с. із механічною коробкою передач.

Також прогнозуються гібридні версії на 110 та 145 к.с. з автоматичною трансмісією. Крім того, Fiat готує повністю електричний варіант потужністю 113 к.с. з батареями на 44 або 52 кВт-год. Запас ходу має перевищити 300 та 400 км відповідно.

