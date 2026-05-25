SpaceX планує забезпечити гігабітний інтернет Starlink у будь-якій точці Місяця для астронавтів та роверів

Команда Starlink від SpaceX розробляє технологію міжпланетного гігабітного зв’язку, що працюватиме в будь-якій точці Місяця. Нова мережа оптичних лазерів розробляється спеціально для підключення місячних роверів, житлових модулів та астронавтів на всій поверхні супутника Землі.

Про плани компанії стало відомо з нещодавнього проспекту емісії для IPO (первинного публічного розміщення акцій) SpaceX, опублікованого в травні 2026 року, а також із повідомлень Starlink в соцмережах. В них йдеться про стратегію побудови місячної ІТ-інфраструктури, видобутку ресурсів та розгортання орбітальних обчислювальних центрів для штучного інтелекту.

Як працюватиме місячна мережа Starlink

Зараз супутники Starlink уже використовують оптичні міжсупутникові канали зв’язку («космічні лазери»), здатні забезпечувати швидкість від 100 до 200 Гбіт/с на канал.

На низькій навколоземній орбіті функціонує понад 10 000 активних супутників Starlink, які щодня передають гігантські обсяги інформації з показником безперебійності понад 99%. Система використовує ближній інфрачервоний діапазон хвиль завдовжки близько 1550 нм, який є добре вивченим і надійним для телекомунікацій.

Які виклики стоять перед SpaceX

Проте масштабування цієї технології на відстань до Місяця (близько 384 000 км від Землі) є серйозним інженерним викликом. Фахівцям SpaceX доведеться вирішити складні завдання, пов’язані з орбітальною механікою, точністю наведення променів на такій дистанції та компенсацією атмосферних перешкод під час прийому сигналу наземними станціями.

Точних термінів реалізації проєкту наразі немає — ідея все ще перебуває на стадії дослідження та проєктування.

The Starlink team is exploring ways to extend connectivity beyond our planet pic.twitter.com/MJLKNvWdxK — Starlink (@Starlink) May 21, 2026

Частина програми SpaceX і NASA

Ці ініціативи є частиною великої місячної програми SpaceX. Компанія вже має контракт із NASA на використання модифікованого корабля Starship як системи висадки астронавтів у межах місії «Артеміда».

Надійний зв’язок високої пропускної здатності необхідний для довгострокової роботи на поверхні супутника Землі. Лазерна мережа Starlink може стати набагато потужнішою альтернативою нинішній Мережі глибокого космосу (Deep Space Network) NASA.

SpaceX планує створити промислову інфраструктуру на Місяці

Окрім зв’язку, SpaceX розглядає Місяць як майбутній промисловий хаб. Компанія планує створити на його поверхні потужності для збірки супутників та сонячних панелей, які живитимуть суперкомп’ютери штучного інтелекту. Матеріал для сонячних панелей — діоксид кремнію, а також корисні копалини на кшталт алюмінію, заліза та титану планують видобувати безпосередньо на Місяці, що суттєво зменшить витрати на логістику із Землі.

«Наша місія полягає у створенні систем та технологій, необхідних для того, щоб зробити життя багатопланетним, зрозуміти справжню природу Всесвіту та поширити світло свідомості на зірки», — зазначається в проспекті емісії SpaceX.

Які випробування вже проводили

Раніше SpaceX та NASA вже проводили випробування оптичного зв’язку в далекому космосі. Зокрема, у межах місії Psyche лазерний пристрій успішно передав дані на Землю з відстані в десятки мільйонів кілометрів. А на початку квітня 2026 року NASA спільно з MIT Lincoln Laboratory запустила термінал лазерного зв’язку MAScOT на борту корабля Orion у рамках місії Artemis II, що заклало основу для майбутніх пілотованих місячних мереж.

