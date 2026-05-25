У продаж надходить сімейний електрокросовер BYD (фото)

BYD Atto 3

Новий BYD Atto третього покоління виходить на ринок. Недорогий електрокросовер став більшим і потужнішим, а його запас ходу зріс.

Що відомо про новинку

Електромобіль BYD Atto 3 почали продавати в Китаї за ціною від 119 900 юанів ($17 500), а пізніше модель повинна з’явитися і на європейському ринку, адже її попереднє покоління там представлене. Подробиці електрокара розкрили на сайті CarNewsChina.

Дизайн BYD Atto 3 змінився і став більш гранчастим. У кросовера високий капот та розкосі фари. Крім того, він суттєво підріс у розмірах.

Габарити BYD Atto 3 2026:

довжина — 4665 мм;

ширина — 1895 мм;

висота — 1675 мм;

колісна база — 2770 мм.

У салоні BYD Atto 3 встановлено два екрани на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Електрокросовер став просторішим та має тепер два багажники — 750-літровий основний та 180-літровий передній. Примітно, що обидва вони мають кришки з електроприводом.

Базова комплектація також включає 18-дюймові диски, аудіосистему з 16 динаміками, холодильник і підігрів крісел. Топова версія електрокара додає систему напівавтономного руху, адаптивні амортизатори, холодильник, обігрів керма, електропривід та вентиляцію сидінь.

Новий BYD Atto 3 виходить на ринок у двох задньопривідних модифікаціях:

272 к. с., максимальні 190 км/год, батарея ємністю 57,5 кВт∙год, запас ходу 540 км;

326 к. с., максимальні 190 км/год, батарея ємністю 68,5 кВт∙год, запас ходу 630 км.

До того ж, електрокар підтримує надшвидку зарядку батареї за 9 хвилин.

