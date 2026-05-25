0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У продаж надходить сімейний електрокросовер BYD (фото)

Технології&Авто
15
BYD Atto 3
BYD Atto 3
Новий BYD Atto третього покоління виходить на ринок. Недорогий електрокросовер став більшим і потужнішим, а його запас ходу зріс.

Що відомо про новинку

Електромобіль BYD Atto 3 почали продавати в Китаї за ціною від 119 900 юанів ($17 500), а пізніше модель повинна з’явитися і на європейському ринку, адже її попереднє покоління там представлене. Подробиці електрокара розкрили на сайті CarNewsChina.
У продаж надходить сімейний електрокросовер BYD (фото)
Дизайн BYD Atto 3 змінився і став більш гранчастим. У кросовера високий капот та розкосі фари. Крім того, він суттєво підріс у розмірах.
Габарити BYD Atto 3 2026:
  • довжина — 4665 мм;
  • ширина — 1895 мм;
  • висота — 1675 мм;
  • колісна база — 2770 мм.
Читайте також
У продаж надходить сімейний електрокросовер BYD (фото)
У салоні BYD Atto 3 встановлено два екрани на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Електрокросовер став просторішим та має тепер два багажники — 750-літровий основний та 180-літровий передній. Примітно, що обидва вони мають кришки з електроприводом.
У продаж надходить сімейний електрокросовер BYD (фото)
Місце для вашої реклами
Базова комплектація також включає 18-дюймові диски, аудіосистему з 16 динаміками, холодильник і підігрів крісел. Топова версія електрокара додає систему напівавтономного руху, адаптивні амортизатори, холодильник, обігрів керма, електропривід та вентиляцію сидінь.
У продаж надходить сімейний електрокросовер BYD (фото)
Новий BYD Atto 3 виходить на ринок у двох задньопривідних модифікаціях:
  • 272 к. с., максимальні 190 км/год, батарея ємністю 57,5 кВт∙год, запас ходу 540 км;
  • 326 к. с., максимальні 190 км/год, батарея ємністю 68,5 кВт∙год, запас ходу 630 км.
До того ж, електрокар підтримує надшвидку зарядку батареї за 9 хвилин.
За матеріалами:
Фокус
АвтоBYD
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems