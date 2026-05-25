У продаж надходить сімейний електрокросовер BYD (фото)
Новий BYD Atto третього покоління виходить на ринок. Недорогий електрокросовер став більшим і потужнішим, а його запас ходу зріс.
Що відомо про новинку
Електромобіль BYD Atto 3 почали продавати в Китаї за ціною від 119 900 юанів ($17 500), а пізніше модель повинна з’явитися і на європейському ринку, адже її попереднє покоління там представлене. Подробиці електрокара розкрили на сайті CarNewsChina.
Дизайн BYD Atto 3 змінився і став більш гранчастим. У кросовера високий капот та розкосі фари. Крім того, він суттєво підріс у розмірах.
Габарити BYD Atto 3 2026:
- довжина — 4665 мм;
- ширина — 1895 мм;
- висота — 1675 мм;
- колісна база — 2770 мм.
У салоні BYD Atto 3 встановлено два екрани на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Електрокросовер став просторішим та має тепер два багажники — 750-літровий основний та 180-літровий передній. Примітно, що обидва вони мають кришки з електроприводом.
Базова комплектація також включає 18-дюймові диски, аудіосистему з 16 динаміками, холодильник і підігрів крісел. Топова версія електрокара додає систему напівавтономного руху, адаптивні амортизатори, холодильник, обігрів керма, електропривід та вентиляцію сидінь.
Новий BYD Atto 3 виходить на ринок у двох задньопривідних модифікаціях:
- 272 к. с., максимальні 190 км/год, батарея ємністю 57,5 кВт∙год, запас ходу 540 км;
- 326 к. с., максимальні 190 км/год, батарея ємністю 68,5 кВт∙год, запас ходу 630 км.
До того ж, електрокар підтримує надшвидку зарядку батареї за 9 хвилин.
Поділитися новиною
Також за темою
До 85% за 6 хвилин: нова стратегія швидкого заряджання електрокарів
ПартнерськаІнвестиції в ТЦ — від 1000 грн. S1 REIT відкрила продажі нового фонду
У Канаді показали гуманоїдного робота для роботи в космосі
Коли не варто викидати коробки від техніки
Які вживані авто зі США купували українці у квітні
З 7 липня у ЄС всі нові авто повинні мати камери, які стежитимуть за водієм