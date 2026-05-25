У Канаді показали гуманоїдного робота для роботи в космосі 25.05.2026, 00:33

Компанія Orbit Robotics показала тизер нового гуманоїдного робота HELIOS

Канадська компанія Orbit Robotics представила гуманоїдного робота HELIOS для роботи в умовах невагомості. Замість ніг він отримав чотири руки, які допомагають пересуватися, фіксуватися на поверхнях і виконувати технічні завдання на орбіті.

Про це пише видання Interesting Engineering.

Робот для умов невагомості

Компанія Orbit Robotics показала тизер нового гуманоїдного робота HELIOS, створеного для роботи на космічних станціях та орбітальних об’єктах. У відео робот з’явився у випробувальній конструкції з легким чорним каркасом і системою тросів та шарнірів.

Розробники пояснили, що HELIOS створювали спеціально для умов мікрогравітації. Через це робот не має традиційних ніг, адже в космосі важливіше хапатися за поверхні та стабілізувати тіло, ніж ходити. Замість цього конструкція отримала чотири руки, які можуть одночасно виконувати кілька завдань.

У компанії заявили, що робот допомагатиме астронавтам із рутинною роботою, зокрема технічним обслуговуванням, переміщенням вантажів та роботами на орбіті. За даними Orbit Robotics, зараз астронавти витрачають приблизно 35% часу на обслуговування обладнання.

Висока вартість операцій у космосі

Також у компанії зазначили, що одне розвантаження вантажу на космічній станції може забирати майже 50 годин роботи екіпажу. Вартість однієї години праці астронавта оцінюють приблизно у 140 тисяч доларів.

HELIOS використовує кабельну систему замість важких жорстких приводів, які часто встановлюють у промислових роботах на Землі. Двигуни розміщені біля плечових з’єднань, щоб зменшити вагу рухомих частин і зробити систему ефективнішою. Сила передається через троси та котушки, що допомагає роботу рухатися плавніше.

Окремо Orbit Robotics розробляє платформу IKARUS для дистанційного керування роботами та тестування автономних функцій. Її використовують для навчання систем, які в майбутньому можуть стати основою повноцінних гуманоїдних роботів для космічних місій.

