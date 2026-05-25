До 85% за 6 хвилин: нова стратегія швидкого заряджання електрокарів 25.05.2026, 01:52 — Технології&Авто

Зарядка електромобіля

Електромобілі можуть отримати акумулятори нового покоління вже у найближчі роки. Дослідники заявили про прорив у сфері батарей: нова технологія дозволяє заряджати акумулятор більш ніж на 86% лише за шість хвилин. При цьому батареї мають довше зберігати ресурс і менше перегріватися — саме ці проблеми сьогодні залишаються одними з головних для ринку електрокарів.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Energy.

Що вдалося створити вченим

Дослідники з University of Adelaide під керівництвом професора Shi-Zhang Qiao розробили нові пакетні акумуляторні елементи з використанням каталізу відновлення аніонів на межі розділу фаз.

Під час випробувань акумулятор вдалося зарядити більш ніж до 86% всього за шість хвилин. Також батарея продемонструвала енергетичну щільність близько 240,4 Вт·год/кг при такому швидкому заряджанні.

За словами науковців, сучасні літієві та кремнієві батареї вже здатні швидко заряджатися, однак мають серйозний недолік — швидше втрачають місткість і сильніше нагріваються. Саме це пришвидшує зношування акумуляторів та створює додаткові ризики для безпеки.

У чому особливість нової технології

Вчені пояснюють, що новий підхід базується на роботі спеціальних каталітичних центрів на поверхні електрода. Вони допомагають формувати міцний захисний шар, який забезпечує стабільну роботу батареї навіть під час надшвидкої зарядки.

На відміну від традиційних технологій, які змінюють властивості всього електроліту, нова система регулює лише реакції на межі розділу фаз. Завдяки цьому вдалося зберегти високу іонну провідність і водночас прискорити процес заряджання.

Під час тестів акумулятор зберіг приблизно 76% початкової місткості навіть після 500 циклів шестихвилинної зарядки.

Дослідники вважають, що ця розробка може суттєво змінити ринок електрокарів і зробити зарядку майже такою ж швидкою, як звичайну заправку паливом.

Наразі команда працює над масштабуванням технології та перевіркою її ефективності в реальних умовах експлуатації. Результати дослідження вже опублікували у Nature Energy.

