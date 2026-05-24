Які вживані авто зі США купували українці у квітні

Ford Escape - найпопулярніше в Україні вживане авто зі США
За минулий місяць український автопарк поповнили 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Бестселером квітня став Ford Escape.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Як зазначають аналітики, середній вік ввезених автомобілів зі США становив 6,5 року.
Найбільшу частку серед імпортованих машин становили бензинові автомобілі — 55% від усіх реєстрацій.
Також українці купували:
  • електромобілі — 24%;
  • гібриди — 13%;
  • дизельні авто — 5%;
  • машини з ГБО — 3%.

Які моделі стали найпопулярнішими

Найбільш популярним серед вживаних «американців» став Ford Escape. Українці у квітні придбали 423 такі автомобілі.
До п’ятірки найпопулярніших моделей також увійшли:
  • Tesla Model Y — 279 авто;
  • Tesla Model 3 — 263 авто;
  • Nissan Rogue — 257 авто;
  • BMW X5 — 256 авто.
До цього Finance.ua зазначав, що у квітні українці придбали 3007 електромобілів. Найактивніше авто на електротязі купували у західних та центральних регіонах країни.
