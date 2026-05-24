Які вживані авто зі США купували українці у квітні

Ford Escape - найпопулярніше в Україні вживане авто зі США

За минулий місяць український автопарк поповнили 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Бестселером квітня став Ford Escape.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Як зазначають аналітики, середній вік ввезених автомобілів зі США становив 6,5 року.

Найбільшу частку серед імпортованих машин становили бензинові автомобілі — 55% від усіх реєстрацій.

Також українці купували:

електромобілі — 24%;

гібриди — 13%;

дизельні авто — 5%;

машини з ГБО — 3%.

Які моделі стали найпопулярнішими

Найбільш популярним серед вживаних «американців» став Ford Escape. Українці у квітні придбали 423 такі автомобілі.

До п’ятірки найпопулярніших моделей також увійшли:

Tesla Model Y — 279 авто;

Tesla Model 3 — 263 авто;

Nissan Rogue — 257 авто;

BMW X5 — 256 авто.

До цього Finance.ua зазначав , що у квітні українці придбали 3007 електромобілів. Найактивніше авто на електротязі купували у західних та центральних регіонах країни.

