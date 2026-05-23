Названо регіони України, де найбільше купують електромобілі

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери
Фото: magnific
У квітні українці придбали 3007 електромобілів. Найактивніше авто на електротязі купували у західних та центральних регіонах країни.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Де зареєстрували найбільше електрокарів

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область, де поставили на облік 416 електрокарів. При цьому 92% із них були вживаними.
До п’ятірки регіонів-лідерів з реєстрацій електромобілів також увійшли:
  • м. Київ — 318 авто (55% вживані);
  • Київська область — 225 авто (72% вживані);
  • Дніпропетровська область — 213 авто (76% вживані);
  • Рівненська область — 203 авто (86% вживані).

Які нові електромобілі обирали найчастіше

Серед нових моделей найбільший попит мали автомобілі китайського бренду BYD.
Зокрема, у Києві та Дніпропетровській області українці обирали BYD Leopard 3.
На Львівщині та Київщині найпопулярнішим виявився BYD Sea Lion 06, а на Рівненщині — BYD E2.

Лідери серед вживаних електрокарів

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів українці найчастіше обирали моделі Tesla.
Tesla Model Y стала найпопулярнішою у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях, тоді як у столиці першість отримала Tesla Model 3.
На Рівненщині найбільший попит зафіксували на Nissan Leaf.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні з’явилася петиція із закликом запровадити для електромобілів систему оподаткування залежно від фактичного пробігу транспортного засобу замість фіксованого податку для всіх власників електрокарів.
За матеріалами:
Finance.ua
