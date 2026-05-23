Названо регіони України, де найбільше купують електромобілі Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери, Фото: magnific

У квітні українці придбали 3007 електромобілів. Найактивніше авто на електротязі купували у західних та центральних регіонах країни.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Де зареєстрували найбільше електрокарів

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область, де поставили на облік 416 електрокарів. При цьому 92% із них були вживаними.

До п’ятірки регіонів-лідерів з реєстрацій електромобілів також увійшли:

м. Київ — 318 авто (55% вживані);

Київська область — 225 авто (72% вживані);

Дніпропетровська область — 213 авто (76% вживані);

Рівненська область — 203 авто (86% вживані).

Які нові електромобілі обирали найчастіше

Серед нових моделей найбільший попит мали автомобілі китайського бренду BYD.

Зокрема, у Києві та Дніпропетровській області українці обирали BYD Leopard 3.

На Львівщині та Київщині найпопулярнішим виявився BYD Sea Lion 06, а на Рівненщині — BYD E2.

Лідери серед вживаних електрокарів

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів українці найчастіше обирали моделі Tesla.

Tesla Model Y стала найпопулярнішою у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях, тоді як у столиці першість отримала Tesla Model 3.

На Рівненщині найбільший попит зафіксували на Nissan Leaf.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні з’явилася петиція із закликом запровадити для електромобілів систему оподаткування залежно від фактичного пробігу транспортного засобу замість фіксованого податку для всіх власників електрокарів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.