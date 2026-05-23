Названо регіони України, де найбільше купують електромобілі

На Львівщині та Київщині найпопулярнішим виявився BYD Sea Lion 06, а на Рівненщині — BYD E2.
Лідери серед вживаних електрокарів
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів українці найчастіше обирали моделі Tesla.
Tesla Model Y стала найпопулярнішою у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях, тоді як у столиці першість отримала Tesla Model 3.
На Рівненщині найбільший попит зафіксували на Nissan Leaf.
