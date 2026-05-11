Податок на електромобілі: що пропонують Вчора 19:00 — Технології&Авто

В Україні з’явилася петиція із закликом запровадити для електромобілів систему оподаткування залежно від фактичного пробігу транспортного засобу замість фіксованого податку для всіх власників електрокарів.

Як пише Delo.ua , про це йдеться у відповідній петиції на сайті Кабінету міністрів.

У тексті звернення зазначається, що багато українців обирають електромобілі не як предмет розкоші, а через економію та бажання менше шкодити довкіллю, оскільки вони зменшують забруднення повітря, рівень шуму, залежність від нафтопродуктів та викиди парникових газів.

Водночас автори петиції наголошують, що фіксований податок на електромобілі, який наразі обговорюють у Верховній Раді, буде несправедливим, адже автомобілі використовуються по-різному: частина власників їздить щодня, тоді як інші можуть місяцями не користуватися транспортом.

Прив’язати до пробігу

У петиції пропонують альтернативну модель — оплату залежно від пробігу електромобіля. Тоді така система відповідатиме принципу «хто більше користується дорогами — той більше платить», а також стимулюватиме менше використовувати транспорт і зменшувати навантаження на дороги.

Петицію № 41/009813−26еп зареєстрували 8 травня 2026 року. Наразі вона зібрала 32 підписи із необхідних 25 тисяч.

запровадити новий податок для власників електромобілів. Раніше Finance.ua писав , що в Україні можуть

Це пов’язано з необхідністю наповнення дорожнього фонду, який наразі формується переважно за рахунок акцизів на пальне. Така ініціатива активно обговорюється у Верховній Раді. Про можливе нововведення повідомив народний депутат Юрій Камельчук

З його слів, стрімке зростання кількості електрокарів в Україні стало ключовим фактором для початку дискусії. Якщо раніше в країні налічувалося близько 20 тисяч таких авто, то нині їх уже майже 300 тисяч.

