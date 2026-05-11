У Японії відкрили лабораторію, де роботи проводять медичні експерименти Вчора 22:14

Роботи мають дві руки й можуть виконувати «делікатні завдання»

Токійський університет науки відкрив лабораторію, де роботи проводять медичні експерименти, якими раніше займалися люди. Університет має на меті автоматизувати майже весь дослідницький процес.

Про це повідомляє Kyodo News.

Скільки роботів працюють у лабораторії

У Центрі інновацій робототехніки працюють 10 роботів, включно з гуманоїдною моделлю під назвою Maholo LabDroid. Водночас жодної людини в лабораторії немає.

Роботи мають дві руки й можуть виконувати «делікатні завдання»: переносити реагенти та відкривати обладнання з контрольованою температурою, а також виконувати культивування клітин.

Університет планує збільшити кількість роботів приблизно до двох тисяч до 2040 року, інтегруючи їх зі штучним інтелектом. Вони зможуть виконувати майже всі дослідницькі завдання — від висування гіпотез до експериментальної перевірки.

«Ми хочемо зробити японську науку найкращою у світі», — сказав керівник центру Кеїчі Накаяма, назвавши штучний інтелект та робототехніку ключовими інструментами для досягнення цієї мети.

Kyodo News додає, що робот Maholo LabDroid уже «працює» в офтальмологічній лікарні міста Кобе. Його використовують у клінічних дослідженнях, пов’язаних зі стовбуровими клітинами.

