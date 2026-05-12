Google планує дозволити ІТ-спеціалістам використовувати ШІ-помічників на співбесідах

Google тестує новий формат співбесід для розробників, який дозволить кандидатам використовувати ШІ-помічників. Такі оновлення впроваджують, аби «краще відповідати сучасним реаліям інженерної сфери».

Компанія протестує новий формат на позиціях початкового та середнього рівнів у вибраних командах США. У разі успіху планують масштабувати цей підхід на інші підрозділи та регіони, пише Business Insider.

Починаючи з другої половини року, Google дозволить використання «схваленого» ШІ-помічника під час етапу перевірки на розуміння коду. Від кандидатів очікуватимуть вміння «читати, налагоджувати та оптимізувати» наявну базу коду.

Інтерв’юери оцінюватимуть навички роботи з ШІ, зокрема вміння створювати промпти, перевіряти отримані результати та виправляти помилки.

У компанії підтвердив ці плани й зазначили, що під час пілотного етапу кандидати використовуватимуть як ШІ-помічника власну модель компанії — Gemini.

«Ми постійно вдосконалюємо наші процеси проведення співбесід, щоб залучати та наймати найкращих фахівців, — повідомив Business Insider Браян Онг, віцепрезидент Google із підбору персоналу. — У межах цієї стратегії ми запускаємо пілотний проєкт для технічних інтерв’ю, щоб вони краще відображали те, як наші команди працюють в епоху ШІ».

Інші зміни

Етап «Googleyness and Leadership», який раніше зосереджувався на поведінкових питаннях, тепер також включатиме технічне обговорення архітектури одного з минулих проєктів кандидата.

Для менш досвідчених спеціалістів один із технічних раундів замінять на інтерв’ю, де їм доведеться «вирішувати інженерні завдання відкритого типу», йдеться в документі.

Цього місяця компанія протестує нові формати в кількох підрозділах, зокрема в Cloud, а також у відділі Platforms and Devices.

У документі про новий процес співбесід у Google він описується як такий, що «керується людиною за підтримки ШІ». Також зазначається, що цей формат має краще імітувати «робочий процес інженера-програміста в епоху генеративного ШІ».

