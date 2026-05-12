Власники Subaru подали колективний позов: які причини (список моделей) Сьогодні 06:29 — Технології&Авто

Subaru опинилися в центрі судового розгляду в США. Група власників подала колективний позов, стверджуючи, що електричні системи багатьох популярних моделей бренду мають дефект, який призводить до повної розрядки акумуляторів під час стоянки.

Про це пише 24tv.ua, з посиланням на Carscoops

В чому суть

Позивачі зазначають, що несправність не є поодиноким випадком, а стосується значної частини модельного ряду компанії за останні сім років.

У документі згадуються дев’ять моделей:

Subaru Outback (2021−2022);

Subaru Forester (2021−2024), включаючи версію Wilderness (2022−2025);

Subaru Legacy (2021−2023);

Subaru WRX (2021−2023);

Subaru Ascent (2021−2022);

Subaru Crosstrek (2019−2023) та Crosstrek Hybrid (2019−2024);

Subaru Impreza (2019−2023).

«Згідно з матеріалами справи, власники стикаються з розрядженням батарей лише за одну ніч. В окремих випадках проблема призводила до критичних ситуацій на дорозі: один із позивачів стверджує, що його Outback заглох безпосередньо у пробці, що спричинило блокування руху та потребувало евакуації автомобіля», — пише видання.

Причини дефекту

Власники автомобілів не звинувачують Subaru у встановленні неякісних чи слабких акумуляторів. Натомість позов стверджує, що справжня причина полягає у несправності електронних систем, які не можуть перейти в режим глибокого сну після вимкнення запалювання.

Це створює так зване «споживання темнового струму» — постійне паразитне навантаження, яке поступово вичерпує ресурс батареї, навіть коли автомобіль припаркований. Позивачі повідомляють, що дилерські центри часто просто замінювали акумулятори на нові, проте це давало лише тимчасовий ефект, і через кілька місяців проблема поверталася.

Subaru ж ще не надала офіційної відповіді на позов. Експерти зазначають, що оскільки сучасні автомобілі оснащені великою кількістю підключених сервісів, які працюють у фоновому режимі, енергоспоживання у стані спокою зросло, проте воно не має призводити до неможливості запуску двигуна або зупинки авто під час руху.

