Google поступово відмовляється від SMS-підтверджень

Google не планує повністю відмовлятися від CAPTCHA

Google поступово змінює підхід до перевірки користувачів в інтернеті, відходячи від класичних CAPTCHA, SMS-кодів і галочок «Я не робот». Замість цього компанія все частіше впроваджує підтвердження через смартфон і QR-коди, що вже викликає дискусії серед користувачів.

Як повідомляє The Verge, ще з 2025 року Google почала замінювати SMS-підтвердження в сервісі Gmail на QR-автентифікацію.

У компанії пояснюють це необхідністю боротьби з шахрайством, SIM-swap-атаками та масовим створенням фейкових акаунтів. У результаті під час реєстрації або входу користувач може побачити QR-код, який потрібно відсканувати телефоном і підтвердити дію.

Хоча такий підхід має підвищити безпеку, частина користувачів сприймає його негативно. Основна претензія полягає в тому, що без смартфона під рукою доступ до сервісів ускладнюється, а прив’язка до конкретного пристрою та номера телефону стає ще жорсткішою. Це особливо проблематично для тих, хто прагне більшої приватності або не використовує смартфон постійно.

CAPTCHA повністю не зникне

При цьому Google не відмовляється від CAPTCHA повністю, а лише розширює систему антифрод-захисту. Сучасна reCAPTCHA вже давно аналізує не лише прості дії на кшталт вибору зображень, а й поведінку користувача, спроби входу та інші сигнали ризику, щоб відрізняти людей від ботів.

