Рейтинг найпопулярніших автомобільних брендів у різних країнах світу — інфографіка

Найпопулярнішим автомобільним світовим брендом у 2025 році стала Toyota. Проте в багатьох країнах автомобілісти віддають перевагу «національним» маркам.

Як пише Visual Capitalist , дослідження Focus2Move охопило 61 країну та визначило найпродаваніший автомобільний бренд у кожній з них. Для Аргентини, Японії та Філіппін використано дані за 2024 рік.

Світовий лідер — Toyota

Як свідчить статистика, японська Toyota стала найпопулярнішим автомобільним брендом у 25 країнах. Вона очолює продажі у США, Японії, Саудівській Аравії, Південній Африці та багатьох країнах Південно-Східної Азії.

Популярність бренду пояснюють репутацією надійних автомобілів, економною витратою пального та відносно невисокими витратами на обслуговування. Особливо сильні позиції Toyota має на ринках, де покупці цінують довговічність і доступність сервісу.

У Європі та Азії сильні позиції місцевих брендів

Водночас у багатьох країнах покупці продовжують підтримувати національних виробників.

У Німеччині, Австрії, Данії, Швейцарії та Великій Британії лідером продажів залишається Volkswagen.

Французи найчастіше купують Renault, італійці — Fiat, а в Чехії перше місце утримує Škoda.

У Китаї лідером став BYD, який активно нарощує продажі електромобілів. В Індії найбільш популярною маркою залишається Maruti, а у В’єтнамі перше місце посідає VinFast.

Також сильні позиції на домашніх ринках зберігають і менш відомі бренди, зокрема Iran Khodro в Ірані та Innoson у Нігерії. Це свідчить про те, що місцеві автовиробники можуть успішно конкурувати з міжнародними компаніями, якщо мають підтримку держави та довіру споживачів, зазначають експерти.

В Україні у цьому глобальному рейтингу даних, на жаль, немає. Водночас, за підсумками року, які наводить «Укравтопром», серед найпопулярніших брендів лідером стала китайська BYD — 10 352 продані автомобілі у 2025 році, що у п'ять разів більше, ніж у 2024 році. Водночас зовсім трохи від неї відстала Toyota, яка реалізувала 10 181 авто, зберігаючи сильні позиції на українському ринку.

