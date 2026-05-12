Електромобіль Renault 4 отримав версію із зсувним дахом (фото)

Французький виробник Renault розширив лінійку електричного кросовера Renault 4, представивши нову версію Plein Sud. Її ключова особливість — м’який зсувний дах і додаткові опції для комфортних поїздок у теплу погоду.
Дах для «сонячних» поїздок
Назва модифікації Plein Sud перекладається з французької як «прямо на південь» і символізує орієнтацію на сонячні подорожі з відкритим верхом.
Кросовер отримав електроприводний брезентовий дах розміром 92×80 см. У компанії підкреслюють, що Renault 4 спочатку проєктувався з урахуванням такої версії, тому конструкція не вплинула на ключові характеристики моделі.
Окрім нової версії, виробник також оновив стандартні модифікації моделі. Серед змін — удосконалена система моніторингу стану водія, нова функція екстреного гальмування та модернізований теплообмінник, який пришвидшує заряджання батареї в холодну погоду.