0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електромобіль Renault 4 отримав версію із зсувним дахом (фото)

Технології&Авто
187
Renault 4 Plein Sud
Renault 4 Plein Sud
Французький виробник Renault розширив лінійку електричного кросовера Renault 4, представивши нову версію Plein Sud. Її ключова особливість — м’який зсувний дах і додаткові опції для комфортних поїздок у теплу погоду.

Дах для «сонячних» поїздок

Назва модифікації Plein Sud перекладається з французької як «прямо на південь» і символізує орієнтацію на сонячні подорожі з відкритим верхом.
Електромобіль Renault 4 отримав версію із зсувним дахом (фото)
Кросовер отримав електроприводний брезентовий дах розміром 92×80 см. У компанії підкреслюють, що Renault 4 спочатку проєктувався з урахуванням такої версії, тому конструкція не вплинула на ключові характеристики моделі.
Електромобіль Renault 4 отримав версію із зсувним дахом (фото)

Багажник, комфорт і комплектації

Об’єм багажного відділення залишився незмінним — 420 літрів, попри незначні конструктивні зміни у верхній частині кузова.
Для зниження ваги використано пластикові елементи даху, а саме полотно складається у три секції замість чотирьох. Це дозволило оптимізувати масу автомобіля.
Читайте також
Акустичний комфорт забезпечується щільністю матеріалу в закритому стані, а також спеціальним дефлектором, який зменшує шум під час руху з відкритим дахом.
Версія Plein Sud доступна в комплектаціях Techno та Iconic. Технічна частина залишається без змін:
  • електромотор потужністю 150 к.с.;
  • батарея ємністю 52 кВт·год;
  • запас ходу — до 409 км на одному заряді.
Електромобіль Renault 4 отримав версію із зсувним дахом (фото)

Ціни в Європі

У ЄС Renault 4 Plein Sud стартує від:
  • 37 290 євро — версія Techno;
  • 39 290 євро — версія Iconic.
Місце для вашої реклами

Оновлення всієї лінійки Renault 4

Окрім нової версії, виробник також оновив стандартні модифікації моделі. Серед змін — удосконалена система моніторингу стану водія, нова функція екстреного гальмування та модернізований теплообмінник, який пришвидшує заряджання батареї в холодну погоду.
За матеріалами:
Autogeek
ЕлектромобіліКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems