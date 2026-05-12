Електромобіль Renault 4 отримав версію із зсувним дахом (фото) Сьогодні 05:58 — Технології&Авто

Renault 4 Plein Sud

Французький виробник Renault розширив лінійку електричного кросовера Renault 4, представивши нову версію Plein Sud. Її ключова особливість — м’який зсувний дах і додаткові опції для комфортних поїздок у теплу погоду.

Дах для «сонячних» поїздок

Назва модифікації Plein Sud перекладається з французької як «прямо на південь» і символізує орієнтацію на сонячні подорожі з відкритим верхом.

Кросовер отримав електроприводний брезентовий дах розміром 92×80 см. У компанії підкреслюють, що Renault 4 спочатку проєктувався з урахуванням такої версії, тому конструкція не вплинула на ключові характеристики моделі.

Багажник, комфорт і комплектації

Об’єм багажного відділення залишився незмінним — 420 літрів, попри незначні конструктивні зміни у верхній частині кузова.

Для зниження ваги використано пластикові елементи даху, а саме полотно складається у три секції замість чотирьох. Це дозволило оптимізувати масу автомобіля.

Читайте також Renault планує запустити 12 нових моделей в Європі до 2030 року

Акустичний комфорт забезпечується щільністю матеріалу в закритому стані, а також спеціальним дефлектором, який зменшує шум під час руху з відкритим дахом.

Версія Plein Sud доступна в комплектаціях Techno та Iconic. Технічна частина залишається без змін:

електромотор потужністю 150 к.с.;

батарея ємністю 52 кВт·год;

запас ходу — до 409 км на одному заряді.

Ціни в Європі

У ЄС Renault 4 Plein Sud стартує від:

37 290 євро — версія Techno;

39 290 євро — версія Iconic.

Оновлення всієї лінійки Renault 4

Окрім нової версії, виробник також оновив стандартні модифікації моделі. Серед змін — удосконалена система моніторингу стану водія, нова функція екстреного гальмування та модернізований теплообмінник, який пришвидшує заряджання батареї в холодну погоду.

Autogeek За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.