Renault планує запустити 12 нових моделей в Європі до 2030 року 17.03.2026, 01:12 — Фондовий ринок

У Європі Renault планує запустити 12 нових моделей до 2030 року, сформувавши повний та привабливий модельний ряд, який пропонуватиме відповідні технології для кожного ринку та правильні продукти для кожного клієнта.

У сегментах A-B, де Renault історично має провідні позиції, бренд продовжуватиме нарощувати динаміку. Для цього він спиратиметься на сильні та взаємодоповнювальні моделі, нещодавно представлені на ринку, зокрема New Clio, Renault 5 E‑Tech electric і Renault 4 E‑Tech electric, а також Twingo E‑Tech electric, що дозволить розширити охоплення ринку до сегмента A.

У сегментах C-D, які наразі становлять 30% продажів, Renault готує другу хвилю моделей — нове покоління електричних і гібридних автомобілів. Мета бренду — виводити на ринок безперервний потік інновацій, що створюють додану вартість, одночасно підвищуючи конкурентоспроможність.

Бренд також активізує розгортання своїх технологій за межами Європи, щоб запропонувати альтернативу дизельним двигунам у низці регіонів світу. Деякі моделі матимуть електричну силову установку поряд із гібридними та ДВЗ‑рішеннями.

Повністю електричні автомобілі також залишаються в самому центрі стратегії Renault. Наступне покоління моделей у сегментах C-D буде побудоване на новій електричній платформі RGEV medium 2.0. Створена для європейських ринків, вона забезпечує збільшений запас ходу, 800‑вольтову платформу для надшвидкого заряджання, передові технології та оптимізовану ефективність.

Розроблена для сегментів від B+ до D, ця модульна та універсальна платформа може вміщувати всі типи кузовів. Вона буде реалізована у трьох конфігураціях: 100% електрична з запасом ходу до 750 км WLTP, повноприводна електрична 4×4 з буксирувальною здатністю до 2 тонн, або електрична з Range Extender, що збільшує загальний запас ходу до 1 400 км.

Таким чином, Renault пропонує інноваційне, надійне та просте рішення, яке поєднує переваги повністю електричної мобільності, здатної впоратися зі складними умовами, зі свободою дальніх поїздок без компромісів щодо електричного досвіду.

Autoconsulting За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.