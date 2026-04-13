Кількість компаній з іноземним капіталом у рф скоротилася на 35% Сьогодні 06:45 — Фондовий ринок

Після початку повномасштабної війни проти України росія стрімко втрачає іноземний бізнес та інвестиції.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

«Так, кількість компаній з іноземним капіталом на рф скоротилася на 35,5% - до 14,3 тис. станом на квітень 2026 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри появу 1657 нових компаній за останні чотири роки, цей процес значно перекривається масовим відтоком: за той самий період було ліквідовано понад 10,8 тис. підприємств з іноземною участю.

Географія виходу та «дружні» країни

«Найбільше бізнесів залишили юрисдикції, які традиційно використовувалися для міжнародних інвестицій, зокрема, Кіпр, Сейшельські острови, Велика Британія та Німеччина», — додали в СЗР.

Така динаміка є прямим наслідком міжнародної ізоляції росії через її збройну агресію проти України.

Зауважується, що більшість розвинених та економічно стабільних країн фактично відмовляється від співпраці з російським ринком, що підриває інвестиційну привабливість країни.

«Навіть серед формально „дружніх“ держав спостерігається зниження активності. Винятком є лише окремі країни, як-от Китай, Білорусь та Узбекистан, де зафіксовано незначне зростання кількості компаній», — йдеться у повідомленні.

У СЗР акцентували увагу на тому, що при цьому бізнес з інших пострадянських країн поступово скорочує присутність у рф.

Спад майже в усіх галузях

«Найбільше іноземні компанії традиційно були зосереджені в оптовій торгівлі, нерухомості, будівництві, ІТ та фінансовому секторі. Проте нині майже в усіх галузях спостерігається спад, особливо в громадському харчуванні, будівельних послугах та сфері консалтингу», — повідомили у відомстві.

Загалом тенденція підтверджує невідворотні процеси системної деградації російської економіки: без доступу до міжнародного капіталу, технологій і партнерств вона втрачає здатність до розвитку та інтеграції у глобальні ринки.

