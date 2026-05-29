Вінниччина отримає до 375 нових робочих місць у переробній промисловості

Кабмін ухвалив рішення про включення індустріального парку «Уладівка АгроОіл Хаб» у Вінницькій області до Реєстру індустріальних парків. Реалізація проєкту дозволить створити до 375 нових робочих місць та посилити промисловий потенціал регіону.

Індустріальний парк створено на території села Уладівка Хмільницького району Вінницької області строком на 40 років. Його площа становить 15,6552 га.

На території парку планується розміщення підприємств переробної промисловості. Це сприятиме розвитку місцевої зайнятості, промисловому зростанню, впровадженню новітніх технологій та економічному розвитку громади.

Перевага надаватиметься виробництву олії та тваринних жирів, інших харчових продуктів, хімічної продукції, а також пластмасових виробів.

Ініціатором створення індустріального парку є товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Уладівський олійноекстраційний завод». Для розвитку парку планується залучити 278,9 млн грн з різних джерел, зокрема кредитні кошти та державне стимулювання.

«Олійно-жирова галузь — це той сектор, де Україна має реальну сировинну перевагу. „Уладівка АгроОіл Хаб“ має всі передумови, щоб перетворити цю перевагу на конкретні робочі місця та збільшити частку переробки у структурі ВВП — це і є мета політики „Зроблено в Україні“», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

