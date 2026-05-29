0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США знову продовжили дедлайн для продажу іноземних активів «Лукойлу»

Фондовий ринок
12
Управління з контролю за іноземними активами Департаменту фінансів США (OFAC) знову продовжило термін продажу іноземних активів російського нафтового гіганта «Лукойл».
Про це йдеться у відповідному документі OFAC.
Новий дедлайн встановили на 27 червня 2026 року.
Як зазначає Reuters, будь-яка угода повинна гарантувати, що «Лукойл» не отримає авансового платежу, а всі надходження будуть розміщені на замороженому рахунку під юрисдикцією США. Транзакції також потребують остаточного схвалення з боку OFAC.
23 жовтня 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх компаній.
Раніше агенство Reuters писало, що США уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта «Лукойл», щоб посилити тиск на росію в переговорах щодо миру в Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems