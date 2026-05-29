США знову продовжили дедлайн для продажу іноземних активів «Лукойлу»

Управління з контролю за іноземними активами Департаменту фінансів США (OFAC) знову продовжило термін продажу іноземних активів російського нафтового гіганта «Лукойл».

Про це йдеться у відповідному документі OFAC.

Новий дедлайн встановили на 27 червня 2026 року.

Як зазначає Reuters , будь-яка угода повинна гарантувати, що «Лукойл» не отримає авансового платежу, а всі надходження будуть розміщені на замороженому рахунку під юрисдикцією США. Транзакції також потребують остаточного схвалення з боку OFAC.

23 жовтня 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх компаній.

Раніше агенство Reuters писало, що США уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта «Лукойл», щоб посилити тиск на росію в переговорах щодо миру в Україні.

Економічна Правда

