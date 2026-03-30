Де українці відкривають новий бізнес в Польщі (інфографіка)
Українці в Польщі в 2025 році створили 3200 компаній і стали лідерами за кількістю відкритих бізнесів.
Про це пише польське видання Puls Biznesu.
Серед тих хто там створює нові бізнеси за укранцями ідуть білоруси, (1200), китайці (близько 610) і німці (близько 514).
Також зустрічаються Туреччина, Індія, Велика Британія, а також екзотичні держави, такі як Колумбія, Іран, Філіппіни, Непал, Ефіопія та Мексика, представники яких відкрили лише поодинокі компанії.
Така кількість відкриттів в Польщі пояснюється тим, що вона є відносно простою юрисдикцією для відкриття бізнесу.
Також для багатьох іноземців, особливо з України, це стає не тільки джерелом доходу, але й інструментом легалізації. Реєстрація бізнесу дає можливість отримати посвідку на проживання та доступ до простору ЄС, включаючи свободу пересування по Шенгенській зоні.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення українці зареєстрували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Більшість біженців з України або працює, або займається підприємництвом, створюючи робочі місця та сплачуючи податки до бюджету країни.
Рівень професійної активності дорослих мігрантів з України, за оцінками міністра, навіть вищий, ніж серед громадян Польщі.
Також ми писали, скільки потрібно заробляти, щоб належати до середнього класу в Польщі. Середній клас — це люди, доходи яких дозволяють покривати не лише обовʼязкові чи базові витрати. До середнього класу у Польщі відносять тих, хто заробляє 4 700 — 12 тис. злотих (56 тис. грн — понад 145 тис. грн).
У Польщі критерії середнього класу теж базуються на медіанному доході. На 2025 рік медіанна зарплата в країні становить близько 7 000 злотих на місяць до оподаткування (приблизно 84 800 грн).
Довідка Finance.ua:
- Нині економіка Польщі випередила Швейцарію і стала 20-ю за величиною у світі з річним обсягом виробництва понад 1 трильйон доларів.
- За 35 років ВВП Польщі на душу населення зріс до 55 340 доларів у 2025 році, або 85% від середнього показника по ЄС.
