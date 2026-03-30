Де українці відкривають новий бізнес в Польщі (інфографіка)

Українці в Польщі в 2025 році створили 3200 компаній і стали лідерами за кількістю відкритих бізнесів.

Про це пише польське видання Puls Biznesu

Серед тих хто там створює нові бізнеси за укранцями ідуть білоруси, (1200), китайці (близько 610) і німці (близько 514).

Також зустрічаються Туреччина, Індія, Велика Британія, а також екзотичні держави, такі як Колумбія, Іран, Філіппіни, Непал, Ефіопія та Мексика, представники яких відкрили лише поодинокі компанії.

Така кількість відкриттів в Польщі пояснюється тим, що вона є відносно простою юрисдикцією для відкриття бізнесу.

Також для багатьох іноземців, особливо з України, це стає не тільки джерелом доходу, але й інструментом легалізації. Реєстрація бізнесу дає можливість отримати посвідку на проживання та доступ до простору ЄС, включаючи свободу пересування по Шенгенській зоні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомляв , що від початку повномасштабного вторгнення українці зареєстрували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Більшість біженців з України або працює, або займається підприємництвом, створюючи робочі місця та сплачуючи податки до бюджету країни.

Рівень професійної активності дорослих мігрантів з України, за оцінками міністра, навіть вищий, ніж серед громадян Польщі.

Довідка Finance.ua:

Нині економіка Польщі випередила Швейцарію і стала 20-ю за величиною у світі з річним обсягом виробництва понад 1 трильйон доларів.

За 35 років ВВП Польщі на душу населення зріс до 55 340 доларів у 2025 році, або 85% від середнього показника по ЄС.

