Скільки потрібно заробляти, щоб належати до середнього класу в Польщі Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

Який дохід потрібно мати, щоб належати до середнього класу у Польщі

Середній клас — це люди, доходи яких дозволяють покривати не лише обовʼязкові чи базові витрати. До середнього класу у Польщі відносять тих, хто заробляє 4 700 — 12 тис. злотих (56 тис. грн — понад 145 тис. грн).

Про це розповіла фінансова експертка з Польщі Марта Камінська виданню Новини.Live.

Як визначають середній клас

Основний критерій — рівень доходів домогосподарства. За міжнародною практикою, це доходи в межах від приблизно від 75% до 150−200% від медіанного рівня після сплати податків.

Читайте також Робота в Польщі: експерт назвала важливі нюанси

Проте визначальним є не лише розмір зарплати, а й наявність стабільної роботи, заощаджень, доступ до якісної медицини та освіти, а також можливість якісно проводити дозвілля.

Хто належить до середнього класу в Польщі

У Польщі критерії середнього класу теж базуються на медіанному доході. На 2025 рік медіанна зарплата в країні становить близько 7 000 злотих на місяць до оподаткування (приблизно 84 800 грн).

Нижня межа доходів середнього класу — близько 4 700−5 250 злотих на місяць (56−63 тис. грн), верхня — близько 12 000 злотих (понад 145 тис. грн).

За цими показниками понад половина населення Польщі формально належить до середнього класу.

Читайте також Як українцям у Польщі отримати 13-ту пенсію

Проте експертка наголошує, ці номінальні цифри не враховують різні витрати на життя у великих і малих містах Польщі, де вартість оренди житла, харчування і комунальних послуг може значно відрізнятися

Тому навіть при високих доходах значна частина коштів може йти на щоденні потреби.

Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно

Раніше Finance.ua писав , за підрахунками, на місяць одній людині знадобиться від 3 500 (близко 40 тис. грн) до 6 000 злотих (близько 70 тис. грн). Остаточна сума залежить від міста, умов оренди та стилю життя.

До цього Finance.ua зазначав , що з 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримують мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 42 тис. грн) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).

Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих. До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих). — середня брутто становить 11 160,39 злотих. До трійки лідерів за зарплатами також увійшли(10 606,89 злотих) і(10 370,97 злотих).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.