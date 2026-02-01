Скільки потрібно заробляти, щоб належати до середнього класу в Польщі
Середній клас — це люди, доходи яких дозволяють покривати не лише обовʼязкові чи базові витрати. До середнього класу у Польщі відносять тих, хто заробляє 4 700 — 12 тис. злотих (56 тис. грн — понад 145 тис. грн).
Про це розповіла фінансова експертка з Польщі Марта Камінська виданню Новини.Live.
Як визначають середній клас
Основний критерій — рівень доходів домогосподарства. За міжнародною практикою, це доходи в межах від приблизно від 75% до 150−200% від медіанного рівня після сплати податків.
Проте визначальним є не лише розмір зарплати, а й наявність стабільної роботи, заощаджень, доступ до якісної медицини та освіти, а також можливість якісно проводити дозвілля.
Хто належить до середнього класу в Польщі
У Польщі критерії середнього класу теж базуються на медіанному доході. На 2025 рік медіанна зарплата в країні становить близько 7 000 злотих на місяць до оподаткування (приблизно 84 800 грн).
Нижня межа доходів середнього класу — близько 4 700−5 250 злотих на місяць (56−63 тис. грн), верхня — близько 12 000 злотих (понад 145 тис. грн).
За цими показниками понад половина населення Польщі формально належить до середнього класу.
Проте експертка наголошує, ці номінальні цифри не враховують різні витрати на життя у великих і малих містах Польщі, де вартість оренди житла, харчування і комунальних послуг може значно відрізнятися
Тому навіть при високих доходах значна частина коштів може йти на щоденні потреби.
Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно
Раніше Finance.ua писав, за підрахунками, на місяць одній людині знадобиться від 3 500 (близко 40 тис. грн) до 6 000 злотих (близько 70 тис. грн). Остаточна сума залежить від міста, умов оренди та стилю життя.
До цього Finance.ua зазначав, що з 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримують мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 42 тис. грн) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).
Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих. До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).
