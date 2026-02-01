Що зміниться для українців з 1 лютого Сьогодні 08:15 — Особисті фінанси

Які зміни чекати українцям з 1 лютого

Лютий принесе українцям низку важливих змін, які стосуються доплат до зарплати, соцвиплат, житлових програм, і т.д.

Finance.ua розповідає, які зміни чекають українців з 1 лютого.

Бронювання

З 1 лютого починають діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації.

Мінімальний поріг заробітної плати для бронювання працівників становитиме 21 617 грн. Саме такий рівень доходу є обов’язковою умовою для всіх працівників критичних підприємств і підприємств оборонної сфери.

Раніше мінімальна заробітна плата для бронювання складала 20 тис. грн.

До 1 лютого 2026 року діяли тимчасові спрощення — критично важливі підприємства могли бронювати своїх працівників через портал «Дія» втричі швидше:

Результат за добу. Термін опрацювання заявок — до 24 годин, а не три доби.

Термін опрацювання заявок — до 24 годин, а не три доби. Анулювання без лімітів. Не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють — одразу можна подавати наступну.

Тепер термін розгляду заявок повертається до звичних 72 годин, а подавати заявку на анулювання відстрочки можна буде не частіше одного разу на 5 днів.

Доплати до зарплати

Працівники, залучені до відновлення енергосистеми, отримуватимуть щомісяця 20 тис. грн доплати до зарплати із січня по березень.

Доплату отримають працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці», які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому.

Вчителі по всій Україні вже найближчими тижнями почнуть отримувати підвищену зарплату.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового , уряд ухвалив політичне рішення про підвищення зарплати вчителів на 30% з 1 січня 2026 року. Необхідні кошти вже передбачені в держбюджеті, а на початку січня їх довели до громад у складі освітньої субвенції — з урахуванням цього підвищення.

Зміни в «єОселі»

З 9 лютого починають діяти нові обмеження щодо площі житла по програмі «єОселя»:

Для квартири — не більше ніж 52,5 м² для сім’ї з однієї або двох осіб та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 115,5 м² .

осіб та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї, але . Для будинку — не більше ніж 62,5 м² для сім’ї з однієї або двох осіб та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 125,5 м².

Перевищення нормативної площі допускатиметься не більш ніж на 10%, якщо вік житла — до 3 років. Для нерухомості, старшої за 3 роки, перевищення не допускатиметься.

Виплати за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ

вже наприкінці лютого 2026 року. Уряд визначився з термінами запуску фінансування програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Скористатися схваленими ваучерами можна буде

Прийом заяв на отримання житлового ваучера розпочався 1 грудня 2025 року. Подати заявку через застосунок Дія можуть УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни з-поміж ВПО, які проживали на ТОТ.

Номінальна сума ваучера становить 2 млн грн.

Допомогу по безробіттю можна буде оформити в ЦНАПах

Вже наприкінці лютого 11 послуг для шукачів роботи та роботодавців будуть доступні у всіх ЦНАПах. Зокрема йдеться про отримання статусу безробітного та надання допомоги по безробіттю.

Це рішення спрощує доступ до послуг зайнятості, особливо для мешканців громад, де немає постійних центрів зайнятості, а також для тих, хто цінує швидке обслуговування «в одному місці».

Як повідомили у Мінцифри , у центрах надання адміністративних послуг громадяни зможуть:

стати на облік, надати або поновити статус безробітного, а також припинити реєстрацію;

а також припинити реєстрацію; подати заяву про допомогу по безробіттю ;

; отримати довідки про перебування на обліку, отримані виплати та нарахований дохід;

оформити документи для бізнесу: видача, подовження або анулювання дозволу на працевлаштування іноземців;

подати заяву про іншу допомогу: зокрема на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій.

Військові отримуватимуть 90 днів відпустки після полону

Із 3 лютого 2026 року набувають чинності зміни до Закону України « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ».

Згідно з новими нормами, військовослужбовці, звільнені з полону, отримають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 календарних днів.

Відпустка надаватиметься без поділу на частини, без необхідності ухвалення рішення про продовження чи припинення служби на момент її оформлення та з гарантією подальшого звільнення з військової служби за бажанням.

Тарифи на газ

Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на лютий 2026 року. Річні ціни для побутових споживачів залишилися без змін, водночас місячні тарифи зросли більш ніж на 2 грн порівняно із січнем:

Річні тарифи на газ для побутових споживачів коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Місячні змінні тарифи різняться залежно від постачальника — від 8,46 до 28,00 грн за кубометр.

Зміни для українців у Польщі

Право на 800 Plus матимуть лише ті українці зі статусом UKR, які працюють у Польщі та сплачують податки. Виплату для чинних отримувачів буде припинено 31 січня 2026 року.

Щоб продовжити отримання допомоги, з 1 лютого 2026 року потрібно подати нову заяву на період 2025/2026 років.

До заяв, поданих з 1 лютого 2026 року, необхідно вказати або додати:

номер PESEL заявника та дитини;

інформацію про перетин кордону;

підтвердження легального перебування в Польщі;

підтвердження професійної діяльності;

підтвердження того, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

Також у заяві з’являться додаткові питання щодо інвалідності дитини.

Проставлення апостиля

З 1 лютого 2026 року в Україні запрацюють нові правила проставлення апостиля на офіційних документах для використання за кордоном.

Новий порядок визначає, що проставлення апостиля здійснюється з використанням програмних засобів Електронного реєстру апостилів.

У реєстрі зберігатимуться зразки підписів посадовців, відбитки печаток і штампів, а також дані про сертифікати відкритих ключів.

Рішення про проставлення апостиля або відмову ухвалюється протягом трьох робочих днів з дня, що настає після реєстрації заяви в Електронному реєстрі апостилів.

Змінюється також і вартість послуги (прив'язана до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2026 році становить 3 328 гривень):

для фізичних осіб (0,2 прожиткового мінімуму) — 670 гривень;

для юридичних осіб (0,35 прожиткового мінімуму) — 1160 гривень.

Запуск 5G

Пілотний запуск технології 5G вже стартував у Львові та Бородянці на Київщині. Лише за першу добу до 5G у Львові під’єдналися понад 80 000 користувачів.

Після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту планується розширити на Харків, а згодом — на Київ та Одесу.

