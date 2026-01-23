0 800 307 555
Допомогу по безробіттю можна буде оформити в ЦНАПах

Особисті фінанси
Кабмін розширив перелік послуг Державної служби зайнятості, які можна отримати у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зокрема йдеться про отримання статусу безробітного та надання допомоги по безробіттю.
Про це повідомила ДСЗ.
Вже наприкінці лютого 11 послуг для шукачів роботи та роботодавців будуть доступні у всіх ЦНАПах. Це рішення спрощує доступ до послуг зайнятості, особливо для мешканців громад, де немає постійних центрів зайнятості, а також для тих, хто цінує швидке обслуговування «в одному місці».

Які послуги будуть доступні у ЦНАПі

Як повідомили у Мінцифри, у центрах надання адміністративних послуг громадяни зможуть:
  • стати на облік, надати або поновити статус безробітного, а також припинити реєстрацію;
  • подати заяву про допомогу по безробіттю;
  • отримати довідки про перебування на обліку, отримані виплати та нарахований дохід;
  • оформити документи для бізнесу: видача, подовження або анулювання дозволу на працевлаштування іноземців;
  • подати заяву про іншу допомогу: зокрема на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій.
Вибір місця отримання послуги

Тепер клієнти служби зайнятості можуть обирати, де їм зручніше звернутися:
  • у центр зайнятості,
  • у найближчий ЦНАП,
  • або оформити все онлайн.
Зазначимо, що в Україні вже працює понад 1,3 тисячі ЦНАПів. Служба зайнятості представлена майже в кожному другому центрі і нараховує 27 постійних робочих місць та понад 700 виїзних робочих місць за графіком.
Раніше ми повідомляли, що згодом уряд запусктить цифрову систему працевлаштування «Обрій», яка має зібрати все, що пов’язано з роботою, в одному онлайн-просторі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
