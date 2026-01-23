Допомогу по безробіттю можна буде оформити в ЦНАПах
Кабмін розширив перелік послуг Державної служби зайнятості, які можна отримати у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зокрема йдеться про отримання статусу безробітного та надання допомоги по безробіттю.
Про це повідомила ДСЗ.
Вже наприкінці лютого 11 послуг для шукачів роботи та роботодавців будуть доступні у всіх ЦНАПах. Це рішення спрощує доступ до послуг зайнятості, особливо для мешканців громад, де немає постійних центрів зайнятості, а також для тих, хто цінує швидке обслуговування «в одному місці».
Які послуги будуть доступні у ЦНАПі
Як повідомили у Мінцифри, у центрах надання адміністративних послуг громадяни зможуть:
- стати на облік, надати або поновити статус безробітного, а також припинити реєстрацію;
- подати заяву про допомогу по безробіттю;
- отримати довідки про перебування на обліку, отримані виплати та нарахований дохід;
- оформити документи для бізнесу: видача, подовження або анулювання дозволу на працевлаштування іноземців;
- подати заяву про іншу допомогу: зокрема на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій.
Читайте також
Вибір місця отримання послуги
Тепер клієнти служби зайнятості можуть обирати, де їм зручніше звернутися:
- у центр зайнятості,
- у найближчий ЦНАП,
- або оформити все онлайн.
Зазначимо, що в Україні вже працює понад 1,3 тисячі ЦНАПів. Служба зайнятості представлена майже в кожному другому центрі і нараховує 27 постійних робочих місць та понад 700 виїзних робочих місць за графіком.
Раніше ми повідомляли, що згодом уряд запусктить цифрову систему працевлаштування «Обрій», яка має зібрати все, що пов’язано з роботою, в одному онлайн-просторі.
Поділитися новиною
Також за темою
Обов’язковий техогляд авто: у Мінрозвитку розповіли, що зміниться і коли
Допомогу по безробіттю можна буде оформити в ЦНАПах
Українці в Польщі все частіше відмовляються працювати на некваліфікованих посадах
«Обрій» у «Дії»: уряд запускає цифрову систему працевлаштування
В Україні зросла середня пенсія (інфографіка)
Скільки нині заробляють в Польщі