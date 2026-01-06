З 1 січня зросли розмір допомоги по безробіттю компенсації за працевлаштування: нові суми Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Із початком 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 8000 грн до 8647 грн. У зв’язку з цим змінилися і такі виплати, як допомога по безробіттю, компенсації за працевлаштування, компенсація витрат за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю тощо.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Допомога по безробіттю

Максимальний розмір допомоги по безробіттю у 2026 році становить 8647 грн. У 2025 році цей показник дорівнював 8000 грн. Конкретний розмір виплати залежить від страхового стажу та заробітної плати на останньому місці роботи.

Мінімальна допомога по безробіттю зросла з 3600 грн до 3900 грн. На цю суму можуть розраховувати люди, які за останній рік мали менше 7 місяців страхового стажу, працювали понад 7 місяців, але неповний робочий день або якщо дані про їхню заробітну плату тимчасово неможливо розрахувати, а також внутрішньо переміщені особи без документів, що підтверджують страховий стаж.

Виплата для окремих категорій збільшилась з 1500 до 1650 грн. Цю суму призначають:

молоді, яка шукає перше робоче місце;

тим, хто був звільнений з останньої роботи за порушення дисципліни (наприклад, за прогул).

У 2025 році допомогу по безробіттю отримали 257 000 людей, середня виплата склала 5000 грн.

Компенсації за працевлаштування

У 2026 році розміри виплат роботодавцям за працевлаштування різних категорій громадян також було збільшено.

За працевлаштування людей з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій та людей, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, роботодавець тепер може отримати компенсацію до 8 647 грн.

Програма з надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених людей внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні збільшила виплати до 8 647 грн, замість минулорічних 8 тис. гривень.

Читайте також Нардепи пропонують змінити розмір допомоги по безробіттю та строк її виплати

Програма з надання роботодавцям компенсацій на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб за направленням Служби зайнятості передбачає ріст виплат з 16 тис. до 17 294 грн.

Зазнала змін й компенсація витрат на оплату праці при працевлаштуванні зареєстрованих безробітних на перше робоче місце молоді віком до 25 років, людей до 35 років, а також звільнених зі строкової військової служби. Роботодавець тепер буде отримувати компенсацію у 4 323,5 грн.

У 2025 році завдяки програмам компенсацій за працевлаштування роботу отримали 20 тисяч людей.

Компенсація витрат за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю

У 2026 році компенсація витрат за облаштування робочого місця людини з інвалідністю І групи зросла з 120 тис. до 129 705 грн, а ІІ групи — з 80 тис. до 86 470 грн.

В 2025 році Державна служба зайнятості компенсувала витрати на облаштування 2400 інклюзивних робочих місць на загальну суму 184 млн грн.

«Армія відновлення» та громадські роботи

Розмір оплати за участь у суспільно корисних роботах за повний місяць у 2026 році зростає з 12 тис. грн до 12 970,5 грн.

Для громадян, які проживають на прифронтових територіях, а також для ветеранів і ветеранок у всіх громадах, де діє програма, оплату збільшено з 16 тис. грн до 17 294 грн.

Оплата праці за громадські та інші тимчасові роботи зросла з 8 тис. грн до 8 647 грн.

У 2025 році Служба зайнятості видала 116 тисяч направлень на суспільно корисні роботи для 29 тисяч людей. Ще 35 тисяч направлень було оформлено на громадські та інші роботи, до яких долучилися 13 тисяч осіб.

