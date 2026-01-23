«Обрій» у «Дії»: уряд запускає цифрову систему працевлаштування Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

HR-менеджер проводить співбесіду онлайн.

Кабінет Міністрів України розпочав експериментальний проєкт із цифровізації процесів працевлаштування через Єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій». Єдина цифрова система запрацює в жовтні 2026 року. Проєкт розрахований на два роки.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Єдине цифрове середовище для ринку праці

Проєкт передбачає створення єдиного цифрового середовища, у межах якого роботодавці та працездатні особи зможуть онлайн здійснювати всі ключові етапи трудових відносин. Зокрема, йдеться про:

пошук роботи;

підбір персоналу;

укладення та припинення трудового договору;

ведення особової справи працівника.

Усі етапи трудових відносин будуть цифровізовані та реалізовуватимуться через портал і мобільний застосунок «Дія».

Кожна працездатна особа отримає власний цифровий профіль «Обрій» ID, який міститиме інформацію про кваліфікації та навички відповідно до європейських стандартів ESCO.

Штучний інтелект допомагатиме із підбором вакансій

Користувачі матимуть доступ до вакансій, запропонованих системою, зокрема з використанням інструментів штучного інтелекту. Перелік пропозицій формуватиметься за рівнем відповідності вимогам конкретної вакансії — від повної сумісності до 51%.

У разі нижчого рівня відповідності система визначатиме кваліфікації, які потребують розвитку, та пропонуватиме відповідні навчальні програми.

Через «Обрій» ID громадяни зможуть надсилати відгуки на вакансії, передавати інформацію про себе роботодавцям, а також підписувати електронні кадрові документи.

Можливості для роботодавців

Роботодавці отримають інструменти для управління обліковими даними, опрацювання переліку працездатних осіб і кандидатів, сформованих системою за рівнем відповідності досвіду та кваліфікації вимогам вакансій.

Також роботодавці зможуть запрошувати кандидатів на співбесіди та вести кадрові процеси в електронному форматі. Очікується, що це дозволить швидше знаходити фахівців, а працівникам підбирати релевантні пропозиції роботи.

Облік кадрового потенціалу

Єдина цифрова система передбачає створення реєстрів працездатних осіб і робочих місць. Учасники експериментального проєкту матимуть доступ до аналітичних інструментів для моніторингу стану та тенденцій ринку праці, попиту й пропозиції робочої сили.

Система формуватиме інтерактивні звіти, зокрема з можливістю аналізу даних у динаміці.

Експериментальний проект передбачає добровільну участь як для роботодавців, так і для працівників. Це дозволить поступово впроваджувати цифрові інструменти та адаптувати їх до реальних потреб ринку праці.

Зменшення кількості паперових документів

Як уточнили в Міністерстві економіки, рішення уряду передбачає можливість звернення за окремими сервісами не лише до центрів зайнятості, а також через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та в електронній формі через Портал Дія.

Рішення ухвалене на запит бізнесу, щоб зменшити кількість паперових документів і звернень під час працевлаштування та зробити взаємодію з державою простішою.

Розширення каналів звернення означає, що частину послуг можна буде отримувати ближче до місця проживання через ЦНАП або дистанційно — через Дію, а рішення в окремих випадках формуватиметься автоматично після перевірки даних у реєстрах.

Виплати по безробіттю

Окремим блоком уточнено підходи до виплат допомоги по безробіттю під час професійного навчання, щоб механізм виплат коректно враховував фактичні строки та умови.

Для роботодавців передбачено можливість подання окремих заяв (зокрема щодо компенсацій) через Портал Дія або в інший спосіб, визначений порядком, що спрощує взаємодію та зменшує потребу у паперових зверненнях.

