Коли стартують виплати за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Із грудня 2025 року ВПО можуть подати заявки на отримання житлового ваучера

Уряд визначився з термінами запуску фінансування програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Скористатися схваленими ваучерами можна буде вже наприкінці лютого 2026 року.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Коли стартував прийом заяв

Прийом заяв на отримання житлового ваучера розпочався 1 грудня 2025 року. Подати заявку через застосунок Дія можуть УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни з-поміж ВПО, які проживали на ТОТ.

Номінальна сума ваучера становить 2 млн грн.

Коли можна буде використати ваучер

Фінансування програми планують розпочати наприкінці лютого. Після цього отримувачі ваучерів зможуть скористатися ними та оформити договір купівлі-продажу житла у нотаріуса.

Попит значно перевищує можливості бюджету

Станом на кінець січня подано понад 28 тис. заяв. Водночас ресурс програми, закладений у держбюджеті на 2026 рік, дозволяє забезпечити житлом лише близько 10 тис. родин.

Наразі вже ухвалено 4,5 тис. позитивних рішень про надання житлових ваучерів. Перевірити статус заявки або дізнатися рішення комісії можна у мобільному застосунку Дія.

Читайте також Реєстр житла для ВПО: коли запрацює та які переваги надає

За словами урядовців, близько 5% поданих заяв наразі залишаються без розгляду. Причинами стали масовані обстріли рф у січні, відключення електроенергії, а також відсутність комісій у окремих громадах.

питання фінансування залишається відкритим: у бюджеті-2026 закладені кошти лише на частину потреб, а самі виплати розпочнуться не раніше наступного року. Раніше ми повідомляли , в Україні запустили механізм житлових ваучерів для ВПО, але: у бюджеті-2026 закладені кошти лише на частину потреб, а самі виплати розпочнуться не раніше наступного року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.