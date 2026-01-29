Скільки коштує житло в Болгарії у 2026 році Сьогодні 08:07 — Нерухомість

Столиця Болгарії - Софія - лідирує за цінами на квадратні метри, www.luxuryportfolio.com

Житло в Болгарії залишається одним із найдоступніших варіантів на європейському ринку, однак у 2026 році ціни продовжують зростати. Із посиланням на Investropa розповідаємо про вартість кквадратних метрів у містах Болгарії.

Середні ціни на житло у Болгарії

Ринок нерухомості Болгарії у 2026 році демонструє стабільний попит як серед місцевих жителів, так і серед іноземців. Вартість квадратного метра залежить від економічної активності міста, близькості до моря та туристичної привабливості.

Середня вартість квадратного метра у найпопулярніших містах:

Софія — від 1 800 до 2 600 євро;

Пловдив — від 1 200 до 1 800 євро;

Варна — від 1 300 до 2 000 євро;

Бургас — від 1 100 до 1 700 євро;

Русе — від 900 до 1 300 євро;

Стара Загора — від 850 до 1 250 євро.

Найдорожче житло традиційно розташоване у столиці та приморських містах з розвиненою інфраструктурою. Дешевші квартири можна знайти у містах, що не є туристичними центрами, але мають стабільний ринок праці.

Де найвигідніше придбати житло

Якщо мета купівлі — інвестиція або сезонне проживання, найвигіднішими вважаються міста з потенціалом зростання цін у туристичних регіонах. Там можна придбати житло дешевше, ніж у столиці, але з перспективою подальшого подорожчання.

Міста з більш доступними цінами на купівлю:

Русе — від 900 євро за квадратний метр у спальних районах;

Стара Загора — від 850 євро у новобудовах на околицях;

Бургас — нижчі ціни у віддалених від моря районах;

Пловдив — вигідні пропозиції у нових житлових комплексах поза центром.

У Софії та Варні поріг входу значно вищий, проте саме там житло вважається найбільш ліквідним на вторинному ринку.

Скільки коштує оренда у Болгарії

Орендні ставки у 2026 році також різняться залежно від міста та розташування житла, повідомляє Numbeo . Найвищі ціни фіксують у Софії та приморських центрах, тоді як у менших містах оренда суттєво дешевша.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири на місяць:

Софія — центр 650 євро, поза центром 490 євро;

Пловдив — центр близько 450 євро, поза центром 330 євро;

Варна — центр близько 480 євро, поза центром 360 євро;

Бургас — центр близько 500 євро, поза центром 370 євро;

Русе — центр близько 320 євро, поза центром 240 євро;

Стара Загора — центр 310 євро, поза центром 230 євро.

