Скільки коштує житло в Болгарії у 2026 році
Житло в Болгарії залишається одним із найдоступніших варіантів на європейському ринку, однак у 2026 році ціни продовжують зростати. Із посиланням на Investropa розповідаємо про вартість кквадратних метрів у містах Болгарії.
Середні ціни на житло у Болгарії
Ринок нерухомості Болгарії у 2026 році демонструє стабільний попит як серед місцевих жителів, так і серед іноземців. Вартість квадратного метра залежить від економічної активності міста, близькості до моря та туристичної привабливості.
Середня вартість квадратного метра у найпопулярніших містах:
- Софія — від 1 800 до 2 600 євро;
- Пловдив — від 1 200 до 1 800 євро;
- Варна — від 1 300 до 2 000 євро;
- Бургас — від 1 100 до 1 700 євро;
- Русе — від 900 до 1 300 євро;
- Стара Загора — від 850 до 1 250 євро.
Найдорожче житло традиційно розташоване у столиці та приморських містах з розвиненою інфраструктурою. Дешевші квартири можна знайти у містах, що не є туристичними центрами, але мають стабільний ринок праці.
Де найвигідніше придбати житло
Якщо мета купівлі — інвестиція або сезонне проживання, найвигіднішими вважаються міста з потенціалом зростання цін у туристичних регіонах. Там можна придбати житло дешевше, ніж у столиці, але з перспективою подальшого подорожчання.
Міста з більш доступними цінами на купівлю:
- Русе — від 900 євро за квадратний метр у спальних районах;
- Стара Загора — від 850 євро у новобудовах на околицях;
- Бургас — нижчі ціни у віддалених від моря районах;
- Пловдив — вигідні пропозиції у нових житлових комплексах поза центром.
У Софії та Варні поріг входу значно вищий, проте саме там житло вважається найбільш ліквідним на вторинному ринку.
Скільки коштує оренда у Болгарії
Орендні ставки у 2026 році також різняться залежно від міста та розташування житла, повідомляє Numbeo. Найвищі ціни фіксують у Софії та приморських центрах, тоді як у менших містах оренда суттєво дешевша.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири на місяць:
- Софія — центр 650 євро, поза центром 490 євро;
- Пловдив — центр близько 450 євро, поза центром 330 євро;
- Варна — центр близько 480 євро, поза центром 360 євро;
- Бургас — центр близько 500 євро, поза центром 370 євро;
- Русе — центр близько 320 євро, поза центром 240 євро;
- Стара Загора — центр 310 євро, поза центром 230 євро.
Раніше Finance.ua повідомляв, що з 1 січня у Болгарії змінилася офіційна валюта — на заміну місцевому леву прийшов євро.
