В якій країні змінилася національна валюта з 2026 року

Євро стало валютою Болгарії, а лев пішов в історію. З 1 січня країна відзначила свій вступ до єврозони виставкою євромонет на фасаді центрального банку в Софії та феєрверком на честь цієї події.

Про це пише reuters

Вступ Болгарії до єврозони збільшить кількість європейців, які користуються цією валютою, до понад 350 мільйонів. Останньою країною, яка приєдналася до групи єдиної валюти, була Хорватія у січні 2023 року.

Окрім зміни валюти, вступ до єврозони означає, що Болгарія отримає місце в Раді керівних директорів Європейського центрального банку, яка встановлює ставку.

З моменту вступу балканської країни з населенням 6,7 мільйона осіб до ЄС у 2007 році уряди Болгарії послідовно намагалися зробити цей крок.

Що думає народ

Опитування громадської думки показують, що думки болгар з цього питання розділилися, хоча підприємства здебільшого підтримують цю ідею.

«Мої очікування від (введення) євро позитивні, я не думаю, що буде про що турбуватися, навіть навпаки. Ми від цього тільки виграємо, і це буде тільки корисніше для нас», — сказала ювелір Антонія Цвєткова.

«Наші гроші будуть в іншій валюті — якщо в мене було 10 000 левів, то тепер у мене буде 5 100 євро. Це все те саме. І я думаю, що так буде краще», — сказав Стефан Бістерков, інструктор з водіння.

«У будь-кого, хто вирушить у подорож, не буде проблем з обміном валюти, тепер усе буде нормально».

Водночас деякі болгари побоюються, що використання євро призведе до зростання цін, або з підозрою ставляться до внутрішнього політичного істеблішменту, який перебуває в кризі. Уряд пішов у відставку минулого місяця на тлі масових протестів проти запропонованого підвищення податків.

