0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В якій країні змінилася національна валюта з 2026 року

Валюта
62
В якій країні змінилася національна валюта з 2026 року
В якій країні змінилася національна валюта з 2026 року
Євро стало валютою Болгарії, а лев пішов в історію. З 1 січня країна відзначила свій вступ до єврозони виставкою євромонет на фасаді центрального банку в Софії та феєрверком на честь цієї події.
Про це пише reuters.
Вступ Болгарії до єврозони збільшить кількість європейців, які користуються цією валютою, до понад 350 мільйонів. Останньою країною, яка приєдналася до групи єдиної валюти, була Хорватія у січні 2023 року.
Окрім зміни валюти, вступ до єврозони означає, що Болгарія отримає місце в Раді керівних директорів Європейського центрального банку, яка встановлює ставку.
З моменту вступу балканської країни з населенням 6,7 мільйона осіб до ЄС у 2007 році уряди Болгарії послідовно намагалися зробити цей крок.

Що думає народ

Опитування громадської думки показують, що думки болгар з цього питання розділилися, хоча підприємства здебільшого підтримують цю ідею.
«Мої очікування від (введення) євро позитивні, я не думаю, що буде про що турбуватися, навіть навпаки. Ми від цього тільки виграємо, і це буде тільки корисніше для нас», — сказала ювелір Антонія Цвєткова.
«Наші гроші будуть в іншій валюті — якщо в мене було 10 000 левів, то тепер у мене буде 5 100 євро. Це все те саме. І я думаю, що так буде краще», — сказав Стефан Бістерков, інструктор з водіння.
«У будь-кого, хто вирушить у подорож, не буде проблем з обміном валюти, тепер усе буде нормально».
Водночас деякі болгари побоюються, що використання євро призведе до зростання цін, або з підозрою ставляться до внутрішнього політичного істеблішменту, який перебуває в кризі. Уряд пішов у відставку минулого місяця на тлі масових протестів проти запропонованого підвищення податків.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems