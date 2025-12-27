0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на готівкову валюту впав до мінімуму з початку війни, — НБУ

Валюта
43
Попит на готівкову валюту впав до мінімуму з початку війни, — НБУ
Попит на готівкову валюту впав до мінімуму з початку війни, — НБУ
Українці стали рідше купувати готівкову валюту. Відтік готівкової валюти поза банками у ІІ-ІІІ кварталах був найнижчим за період повномасштабної війни.
Про це свідчить звіт Національного банку України про фінансову стабільність.
Як зазначають у регуляторі, це пояснюється стійкими курсовим очікуваннями та зниженням попиту населення на іноземну валюту.
У Нацбанку припустили, що річні показники також будуть найнижчими за період воєнного стану, навіть незважаючи на традиційне зростання попиту на валюту наприкінці року.

Довідка Finance.ua:

  • Сергій Мамедов прогнозує, у 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43−45 грн, а євро — у межах 50−52 грн. Таким чином, порівняно із середніми показниками 2025 року офіційний курс долара може зрости в середньому на 2−7%.
  • На думку економіста Несходовсього, до кінця 2025 року вартість долара триматиметься на рівні близько 42 гривень. Курс євро коливатиметься на рівні від 49 до 50 гривень.
  • Аналітики Dragon Capital прогнозують, курс наступного року не перевищить 43 грн/$. У 2026 році можливе незначне послаблення гривні. Очікується, що рік завершиться на рівні 44 грн/$.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems