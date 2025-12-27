Попит на готівкову валюту впав до мінімуму з початку війни, — НБУ
Українці стали рідше купувати готівкову валюту. Відтік готівкової валюти поза банками у ІІ-ІІІ кварталах був найнижчим за період повномасштабної війни.
Про це свідчить звіт Національного банку України про фінансову стабільність.
Як зазначають у регуляторі, це пояснюється стійкими курсовим очікуваннями та зниженням попиту населення на іноземну валюту.
У Нацбанку припустили, що річні показники також будуть найнижчими за період воєнного стану, навіть незважаючи на традиційне зростання попиту на валюту наприкінці року.
Довідка Finance.ua:
- Сергій Мамедов прогнозує, у 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43−45 грн, а євро — у межах 50−52 грн. Таким чином, порівняно із середніми показниками 2025 року офіційний курс долара може зрости в середньому на 2−7%.
- На думку економіста Несходовсього, до кінця 2025 року вартість долара триматиметься на рівні близько 42 гривень. Курс євро коливатиметься на рівні від 49 до 50 гривень.
- Аналітики Dragon Capital прогнозують, курс наступного року не перевищить 43 грн/$. У 2026 році можливе незначне послаблення гривні. Очікується, що рік завершиться на рівні 44 грн/$.
