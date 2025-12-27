Попит на готівкову валюту впав до мінімуму з початку війни, — НБУ Сьогодні 08:14 — Валюта

Попит на готівкову валюту впав до мінімуму з початку війни, — НБУ

Українці стали рідше купувати готівкову валюту. Відтік готівкової валюти поза банками у ІІ-ІІІ кварталах був найнижчим за період повномасштабної війни.

Про це свідчить звіт Національного банку України про фінансову стабільність.

Як зазначають у регуляторі, це пояснюється стійкими курсовим очікуваннями та зниженням попиту населення на іноземну валюту.

У Нацбанку припустили, що річні показники також будуть найнижчими за період воєнного стану, навіть незважаючи на традиційне зростання попиту на валюту наприкінці року.

Довідка Finance.ua:

Сергій Мамедов прогнозує, у 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43−45 грн, а євро — у межах 50−52 грн. Таким чином, порівняно із середніми показниками 2025 року офіційний курс долара може зрости в середньому на 2−7%.

На думку економіста Несходовсього, до кінця 2025 року вартість долара триматиметься на рівні близько 42 гривень. Курс євро коливатиметься на рівні від 49 до 50 гривень.

Аналітики Dragon Capital прогнозують, курс наступного року не перевищить 43 грн/$. У 2026 році можливе незначне послаблення гривні. Очікується, що рік завершиться на рівні 44 грн/$.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.