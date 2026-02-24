Війна на Близькому Сході вдарить по грошах? Не купуйте долар, поки не послухаєте прогноз валют від експерта Сьогодні 18:19 — Валюта

Велика війна на Близькому Сході або крихкий мир. Що з цього рикошетом вдарить по курсу євро та долара вже завтра? Український валютний ринок затамував подих і готується до найбільших коливань за місяць. За прогнозом фінансового аналітика Олексія Козирева, ринок цього тижня буде досить активним, але без різких обвалів.

Прогноз по міжбанку

У світі з 23 до 27 лютого курс євро/долар очікується в межах 1,173−1,191 долара за євро.

На українському міжбанку безготівковий долар, за прогнозом, перебуватиме в діапазоні 43,00−43,60 грн.

Безготівковий євро з огляду на коливання світових ринків може знаходитись у коридорі 50,44−51,93 грн, однак фактичні торги, ймовірно, проходитимуть у межах 50,60−51,55 грн завдяки інтервенціям НБУ.

Чинники, що впливатимуть на курс

Податкові платежі бізнесу

23 лютого компанії, які не встигли розрахуватися з бюджетом, змушені активніше продавати валюту. Це збільшує пропозицію на ринку та тимчасово підтримує гривню.

Аграрний сектор

Напередодні весняної посівної аграрії продають більше валютної виручки. Це також додає ринку валюти й зменшує тиск на гривню.

У підсумку, саме аграрії та компанії-податківці стануть тим надійним плечем, яке підстрахує нашу гривню, не даючи їй впасти.

Ситуація в енергетиці

Тепліша погода знижує споживання газу та електроенергії. Менше імпорту енергоносіїв — менший попит на валюту. Крім того, всі енергоблоки Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі, що стабілізує ситуацію для бізнесу та експорту.

Закриття місяця

Вже з середи компанії почнуть готуватися до закриття місяця та звітної дати. Це може спричинити підвищену волатильність 25−26 лютого.

Зовнішні ризики: геополітика і макростатистика

Український ринок чутливо реагує на коливання пари євро/долар. У центрі уваги — переговори між США та Іраном. Мирний сценарій зменшить напругу на ринках, тоді як загострення може призвести до зростання цін на золото та нафту і зміцнення долара.

Наразі золото тримається близько 5 тисяч доларів за унцію, нафта Brent — у межах 67−73 доларів за барель, а євро/долар — у коридорі 1,174−1,184.

Додатковий вплив матимуть макроекономічні дані: індекси довіри споживачів у США, інфляція в Європі, статистика з американського ринку праці та економічні показники Німеччини. На цьому тлі євро може коливатись у межах 42−55 копійок протягом тижня.

Внутрішній фактор: фронт і поведінка населення

Важливими залишаються новини з фронту та можливі сигнали щодо мирних переговорів. Водночас населення поводиться спокійніше: обсяг купівлі валюти лише незначно перевищує продаж — приблизно до 20 млн доларів на день. Для порівняння, під час періодів паніки ця різниця була у кілька разів більшою.

Ціни на долар в обмінниках

За прогнозом, банки працюватимуть зі спредом по долару 20−30 копійок, по євро — до 50 копійок.

Готівковий долар у банках очікується в межах 42,80−43,70 грн, в обмінниках — 42,90−43,60 грн. Готівковий євро в банках — 50,45−51,70 грн, в обмінниках — 50,50−51,55 грн.

У регіонах із високою конкуренцією між обмінниками курс може бути вигіднішим на кілька копійок. У прифронтових областях через підвищені ризики можливі додаткові відхилення.

