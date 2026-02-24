0 800 307 555
Війна на Близькому Сході вдарить по грошах? Не купуйте долар, поки не послухаєте прогноз валют від експерта

Валюта
133
Валютний експерт Finance.ua розповів про ціни на валюту цього тижня
Валютний експерт Finance.ua розповів про ціни на валюту цього тижня
Велика війна на Близькому Сході або крихкий мир. Що з цього рикошетом вдарить по курсу євро та долара вже завтра? Український валютний ринок затамував подих і готується до найбільших коливань за місяць. За прогнозом фінансового аналітика Олексія Козирева, ринок цього тижня буде досить активним, але без різких обвалів.
Про це йдеться у новому відео Finance.ua.

Прогноз по міжбанку

У світі з 23 до 27 лютого курс євро/долар очікується в межах 1,173−1,191 долара за євро.
  • На українському міжбанку безготівковий долар, за прогнозом, перебуватиме в діапазоні 43,00−43,60 грн.
  • Безготівковий євро з огляду на коливання світових ринків може знаходитись у коридорі 50,44−51,93 грн, однак фактичні торги, ймовірно, проходитимуть у межах 50,60−51,55 грн завдяки інтервенціям НБУ.

Чинники, що впливатимуть на курс

Податкові платежі бізнесу

23 лютого компанії, які не встигли розрахуватися з бюджетом, змушені активніше продавати валюту. Це збільшує пропозицію на ринку та тимчасово підтримує гривню.

Аграрний сектор

Напередодні весняної посівної аграрії продають більше валютної виручки. Це також додає ринку валюти й зменшує тиск на гривню.
У підсумку, саме аграрії та компанії-податківці стануть тим надійним плечем, яке підстрахує нашу гривню, не даючи їй впасти.

Ситуація в енергетиці

Тепліша погода знижує споживання газу та електроенергії. Менше імпорту енергоносіїв — менший попит на валюту. Крім того, всі енергоблоки Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі, що стабілізує ситуацію для бізнесу та експорту.

Закриття місяця

Вже з середи компанії почнуть готуватися до закриття місяця та звітної дати. Це може спричинити підвищену волатильність 25−26 лютого.

Зовнішні ризики: геополітика і макростатистика

Український ринок чутливо реагує на коливання пари євро/долар. У центрі уваги — переговори між США та Іраном. Мирний сценарій зменшить напругу на ринках, тоді як загострення може призвести до зростання цін на золото та нафту і зміцнення долара.
Наразі золото тримається близько 5 тисяч доларів за унцію, нафта Brent — у межах 67−73 доларів за барель, а євро/долар — у коридорі 1,174−1,184.
Читайте також
Додатковий вплив матимуть макроекономічні дані: індекси довіри споживачів у США, інфляція в Європі, статистика з американського ринку праці та економічні показники Німеччини. На цьому тлі євро може коливатись у межах 42−55 копійок протягом тижня.

Внутрішній фактор: фронт і поведінка населення

Важливими залишаються новини з фронту та можливі сигнали щодо мирних переговорів. Водночас населення поводиться спокійніше: обсяг купівлі валюти лише незначно перевищує продаж — приблизно до 20 млн доларів на день. Для порівняння, під час періодів паніки ця різниця була у кілька разів більшою.

Ціни на долар в обмінниках

За прогнозом, банки працюватимуть зі спредом по долару 20−30 копійок, по євро — до 50 копійок.
Готівковий долар у банках очікується в межах 42,80−43,70 грн, в обмінниках — 42,90−43,60 грн. Готівковий євро в банках — 50,45−51,70 грн, в обмінниках — 50,50−51,55 грн.
У регіонах із високою конкуренцією між обмінниками курс може бути вигіднішим на кілька копійок. У прифронтових областях через підвищені ризики можливі додаткові відхилення.
Детальний прогноз дивіться у відео:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
