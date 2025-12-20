0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економіст спрогнозував, яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року

Валюта
11
Економіст спрогнозував, яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року
Економіст спрогнозував, яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року
До кінця 2025 року вартість долара триматиметься на рівні близько 42 гривень. Що ж до євро, курс залежатиме від міжнародної ситуації.
Про це розповів економіст Ілля Несходовський в етері «Київ24».

Чого очікувати від курсу валют до кінця року

У відповідь на дії Федеральної резервної системи США є дії Європейського центробанку, і вони не сприятимуть послабленню євро.
«Це (послаблення євро. — Ред.) загалом для європейської економіки є невигідним», — зазначив експерт.
Тож, на його думку, курс євро коливатиметься на рівні від 49 до 50 гривень.
В окремих випадках банки можуть встановлювати вищий курс, додає Несходовський, але реальні операції на ринку з євро здійснюватимуться за ціною не вище 50 гривень.
Банкір Сергій Мамедов зазначає, курс валют перед Новим роком 2026, найімовірніше, коливатиметься в межах:
  • 42−43,5 грн за долар;
  • 49−51,5 грн за євро.
«Такі показники відповідають нинішнім макроекономічним умовам та рівню інфляції, який за підсумками року не має перевищити помірних значень», — наголосив експерт. Мамедов підкреслює, що незначне підвищення можливе, однак сценарій різких валютних шоків малоймовірний.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems