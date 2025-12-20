Економіст спрогнозував, яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року
До кінця 2025 року вартість долара триматиметься на рівні близько 42 гривень. Що ж до євро, курс залежатиме від міжнародної ситуації.
Про це розповів економіст Ілля Несходовський в етері «Київ24».
Чого очікувати від курсу валют до кінця року
У відповідь на дії Федеральної резервної системи США є дії Європейського центробанку, і вони не сприятимуть послабленню євро.
«Це (послаблення євро. — Ред.) загалом для європейської економіки є невигідним», — зазначив експерт.
Тож, на його думку, курс євро коливатиметься на рівні від 49 до 50 гривень.
В окремих випадках банки можуть встановлювати вищий курс, додає Несходовський, але реальні операції на ринку з євро здійснюватимуться за ціною не вище 50 гривень.
Банкір Сергій Мамедов зазначає, курс валют перед Новим роком 2026, найімовірніше, коливатиметься в межах:
- 42−43,5 грн за долар;
- 49−51,5 грн за євро.
«Такі показники відповідають нинішнім макроекономічним умовам та рівню інфляції, який за підсумками року не має перевищити помірних значень», — наголосив експерт. Мамедов підкреслює, що незначне підвищення можливе, однак сценарій різких валютних шоків малоймовірний.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Поділитися новиною
Також за темою
Економіст спрогнозував, яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року
У Dragon Capital спрогнозували курс долара, ВВП та проблеми бізнесу на наступний рік
Девальвації не буде, а ВВП зростатиме повільно: експерти дали економічний прогноз на 2026 рік
Як працюватимуть банки та система платежів НБУ на Різдво та Новий рік
Як правильно закрити валютний рахунок
Що буде з доларом та євро перед Новим роком — прогноз експерта