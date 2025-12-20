Економіст спрогнозував, яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року Сьогодні 08:08 — Валюта

Економіст спрогнозував, яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року

До кінця 2025 року вартість долара триматиметься на рівні близько 42 гривень. Що ж до євро, курс залежатиме від міжнародної ситуації.

Про це розповів економіст Ілля Несходовський в етері «Київ24».

Чого очікувати від курсу валют до кінця року

У відповідь на дії Федеральної резервної системи США є дії Європейського центробанку, і вони не сприятимуть послабленню євро.

«Це (послаблення євро. — Ред.) загалом для європейської економіки є невигідним», — зазначив експерт.

Тож, на його думку, курс євро коливатиметься на рівні від 49 до 50 гривень.

В окремих випадках банки можуть встановлювати вищий курс, додає Несходовський, але реальні операції на ринку з євро здійснюватимуться за ціною не вище 50 гривень.

Банкір Сергій Мамедов зазначає , курс валют перед Новим роком 2026, найімовірніше, коливатиметься в межах:

42−43,5 грн за долар;

49−51,5 грн за євро.

«Такі показники відповідають нинішнім макроекономічним умовам та рівню інфляції, який за підсумками року не має перевищити помірних значень», — наголосив експерт. Мамедов підкреслює, що незначне підвищення можливе, однак сценарій різких валютних шоків малоймовірний.

