Гривня зміцнилася: НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку

Зменшення тиску на валютному ринку минулого тижня дало змогу Національному банку України укріпити гривню нижче позначки 43 грн/$ та скоротити обсяги валютних інтервенцій.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Ситуація на валютному ринку

За даними аналітиків, дефіцит іноземної валюти на міжбанківському ринку минулого тижня почав знижуватися. За чотири робочі дні він становив $518 млн, що майже на чверть менше, ніж за аналогічний період попереднього тижня.

На цьому тлі НБУ скоротив обсяг валютних інтервенцій на 19% до $860 млн.

Водночас, як зазначають в ICU, регулятор міг би обмежитися ще меншими обсягами продажу валюти, утримуючи курс гривні вище 43 грн/$. Однак Національний банк віддав перевагу досить стрімкому посиленню курсу гривні, до 42.8 грн/$ наприкінці минулого тижня.

Загалом за січень інтервенції НБУ склали $3.74 млрд, що майже аналогічно обсягу інтервенцій у січні 2025 року.

Очікування щодо курсу гривні

В ICU прогнозують подальше зменшення дисбалансів на валютному ринку у лютому. Водночас аналітики не очікують подальшого суттєвого посилення гривні.

За їхніми оцінками, НБУ в найближчі місяці зберігатиме курс поблизу рівня 43 грн/$.

НБУ розпочав пом’якшення монетарної політики

Національний банк України знизив облікову ставку на 50 базисних пунктів до 15,0%. Таким чином регулятор офіційно розпочав цикл пом’якшення монетарної політики.

Рішення було ухвалене на тлі стійкого зниження інфляційного тиску та зменшення зовнішніх фінансових ризиків. За підсумками грудня 2025 року інфляція сповільнилася до 8,0%. Згідно з прогнозом НБУ, у 2026 році вона знизиться до 7,5%, а повернення до цільового рівня 5% очікується лише у 2028 році.

Ключовим чинником для рішення про зниження ставки стала визначеність із зовнішніми джерелами фінансування. Зокрема, йдеться про погоджений пакет допомоги від Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро на 2026−2027 роки та очікувану нову програму МВФ на $8,1 млрд.

За прогнозами, міжнародні резерви України можуть зрости до $65 млрд на кінець 2026 року.

Прогноз щодо подальших рішень НБУ

В ICU зазначають, що попри початок циклу пом’якшення, Нацбанк переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки у бік обережнішого підходу. Замість шести послідовних знижень на 50 базисних пунктів, які випливали з попередніх оцінок, регулятор тепер очікує лише два зниження. Наступний крок зі зменшення ставки може відбутися у квітні.

Аналітики вважають такий підхід виправданим з огляду на енергетичні та безпекові ризики. Водночас у разі їх послаблення НБУ може піти на одне або два додаткові зниження ставки пізніше протягом року.

