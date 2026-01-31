Чого чекати від курсу долара та євро в лютому Сьогодні 08:09 — Валюта

Прогноз курсу долара та євро на лютий

Лютий для валютного ринку навряд чи стане місяцем різких рухів, однак це не означає повної передбачуваності. Швидше йдеться про крихку рівновагу, яка формується під впливом одразу кількох факторів: як внутрішніх, так і зовнішніх.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов виданню «Факти».

Що впливатиме на курс долара у лютому 2026 року

Експерт розповів, що з макроекономічного погляду країна входить у лютий у відносно стабільному стані.

Інфляційні очікування залишаються контрольованими, адже річний показник, за прогнозами, перебуватиме в межах 8−9%, а місячне зростання не перевищить 0,5%.

«За таких умов валютний ринок зазвичай не демонструє різких коливань, а курсові рухи мають радше коригувальний, ніж „панічно-ажіотажний“ характер. Водночас цю стабільність не варто сприймати як даність», — попередив банкір.

Воєнні ризики, зокрема потенційний тиск на енергетичну інфраструктуру, залишаються чинником, який складно прорахувати наперед. Саме енергетика сьогодні є одним із головних потенційних тригерів для зміни настроїв на ринку.

Ключову роль у збереженні балансу, як і раніше, відіграватиме Нацбанк. Валютний ринок і надалі функціонуватиме в режимі «керованої гнучкості», що поєднує ринкові механізми з регуляторними інструментами. За потреби регулятор матиме змогу оперативно втручатися, згладжуючи дисбаланси між попитом і пропозицією.

Додатковим фактором упевненості залишаються рекордні міжнародні резерви, що наближаються до $57 млрд. Такий запас міцності дозволяє НБУ ефективно реагувати навіть на неочікувані загострення.

За базовим сценарієм, у лютому обсяг валютних інтервенцій не перевищить $2,6−2,8 млрд, або в середньому $600−700 млн на тиждень.

«Ще один чинник, який працюватиме на користь стабільності, — це поступове зниження попиту на валюту», — розповів експерт.

Сезонний ефект, пов’язаний із наближенням податкового періоду, традиційно стимулює бізнес активніше продавати валюту. Це створює умови для більш природного вирівнювання ринку без надмірного втручання НБУ. Очікується, що розрив між попитом і пропозицією звузиться до 3−5%, а в окремі дні можливе навіть незначне домінування пропозиції.

Водночас стратегічним завданням для економіки залишається розвиток експорту. Саме зростання експортних надходжень дає змогу поступово скорочувати дисбаланс між імпортом і експортом, формуючи сталий валютний виторг і підтримуючи резерви.

Не менш важливою є й ритмічність надходження макрофінансової допомоги від міжнародних партнерів. Вона дозволяє утримувати бюджетну рівновагу та уникати критичних розривів між доходами й видатками.

За поточними оцінками, у 2026 році Україна потребуватиме щонайменше $46,5 млрд зовнішнього фінансування, тож фактор своєчасного надходження коштів залишатиметься системно важливим.

Що буде з євро та доларом у лютому 2026 року

Окремої уваги в лютому заслуговує євро. Потенційне загострення торгівельних відносин між США та ЄС може спричинити помітні коливання пари долар/євро на світових ринках.

«Сценарії можуть бути різними: від досягнення компромісу до запровадження нових мит з боку США. У такому разі співвідношення між доларом і євро може змінюватися в діапазоні 1,15−1,2, що безпосередньо позначиться на курсі європейської валюти в Україні», — попередив експерт.

Варто нагадати, що внутрішній курс євро формується як похідна від двох величин: від глобального курсу долар/євро та співвідношення гривні до долара.

Попри всі ризики і непередбачуваність відносин США та ЄС, мова не йде про різке знецінення жодної зі світових валют. І долар, і євро зберігають статус ключових резервних валют, а отже, залишаються відносно захищеними від глобальних шоків.

Курс долара у лютому: чого очікувати

Загалом лютий обіцяє бути періодом помірної стабільності для валютного ринку. Напруга поступово спадатиме, що відобразиться на динаміці основних валют та впливатиме на прогноз курсу долара у лютому 2026 року.

Сергій Мамедов розповів, що за базовими прогнозами, курс долара у лютому коливатиметься в межах 42,6−43,5 грн, а євро — 49−51,5 грн, залежно від ситуації на світових ринках.

Водночас варто чітко усвідомлювати, що жоден прогноз не здатен повністю врахувати воєнні ризики, наслідки «енерготерору» та їхній вплив на економіку та настрої громадян.

