Трамп поглиблює проблеми з доларом, заявивши що його не турбує спад Сьогодні 20:02 — Валюта

Долар впав 28 січня до найнижчого рівня з початку 2022 року.

Долар впав 28 січня до найнижчого рівня з початку 2022 року. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп назвав знецінення американської валюти «чудовим» результатом для бізнесу.

Про це пише bloomberg

Індекс спотового долара знизився на 1,2%, підвищивши курс єни, євро та фунта стерлінгів.

«Ні, я думаю, що це чудово… подивіться на бізнес, який ми ведемо. Долар має чудові результати «, сказав Трамп журналістам, коли його запитали, чи хвилюється він через падіння валюти.

Валютні ринки відреагували миттєво: на біржах почався масовий продаж доларів, в результаті чого євро вперше з 2021 року перевищив позначку в $1,2.

Частково падіння долара було спричинене відновленням єни, але воно також було підсилене непередбачуваною політикою Трампа: його погрози захопити Гренландію; тиск на Федеральну резервну систему; зниження податків та стиль керівництва, який поглибив політичну поляризацію.

Читайте також Найпотужніші резервні валюти світу

Слабкість спостерігається попри зростання дохідності державних облігацій. Це підштовхнуло інвесторів шукати «тихі притулки», такі як золото. Ціни на дорогоцінні метали за останній час зросли до рекордно високих рівнів. Деякі аналітики називають цей процес «тихим виходом» з американських активів.

Про це свідчать дані НБУ. Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 51,2297 грн. Це новий абсолютний історичний максимум. Курс вперше перетнув позначку 51 грн (51,0647 грн), євро додав у ціні ще 16,5 копійок. Раніше писали, поки євро оновлює історичні максимуми, американський долар втрачає у ціні, відкотившись до 43 грн за дол.Про це свідчать дані НБУ. Нацбанк встановив офіційнийЦе новий абсолютний історичний максимум. Курс вперше перетнув позначку 51 грн (51,0647 грн), євро додав у ціні ще 16,5 копійок.

Раніше ми писали чому інвестори вибирають євро та до чого готуватися українцям.

Довідка Finance.ua:

Наразі долар США залишається резервною валютою, що домінує поміж інших. На сьогодні 57% світових резервів припадає саме на неї. Втім є валюти, що в рейтингу після долара та євро також вирізняються своєю часткою. Зокрема це стосується єни, фунта стерлінга та інших.

Відомий інвестор Марк Мобіус вважає, що золото перестало бути привабливим активом після стрімкого зростання цін. На його думку, зміцнення долара США може знизити ціни на дорогоцінні метали, навіть попри оптимізм багатьох інвесторів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.