Фінансовий моніторинг: НБУ дав поради щодо виявлення ознак компаній-оболонок

Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою.

Таку рекомендацію НБУ надав банкам та банківським асоціаціям у листі.

Компанія-оболонка

Це юридична особа, траст або інше подібне правове утворення, щодо якої в банку є обґрунтовані підозри, що її діяльність може бути фіктивною.

Поради НБУ

Тож НБУ наголошує, що ужиття банками заходів для підтвердження або спростування того, що клієнт є компанією-оболонкою в разі виявлення хоча б одного з критеріїв ризику компаній-оболонок мінімізує ризики використання послуг банку з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

«Рекомендуємо банкам розробити такий порядок дій, який передбачатиме за наявності хоча б одного критерію компанії-оболонки», — зазначено у листі.

Національний банк також зазначає про виявлені випадки використання послуг банків фізичними особами-підприємцями, які можуть містити ризики зловживання.

Зокрема, такі фізичні особи-підприємці є новоствореними, водночас обсяг здійснених за їхніми рахунками фінансових операцій за короткий термін значно перевищує обсяг фіноперацій, які планував проводити клієнт у банку протягом місяця, а також визначений податковим законодавством річний обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку ФОП.

Національний банк рекомендує впроваджувати та удосконалювати дієві заходи та інструменти управління ризиками, які забезпечать мінімізацію ризиків використання послуг банку з метою відмивання коштів/фінансування тероризму.

Перелік осіб

Національний банк рекомендує банкам вести перелік осіб, яким було відмовлено в обслуговуванні, включно з переліком основних контрагентів таких осіб, та здійснювати автоматичний скринінг клієнтської бази/фінансових операцій клієнтів на наявність співпадінь з особами з такого переліку, встановлення з ними пов’язаності, у тому числі через керівників, власників, представників таких осіб, а також держателів додаткових платіжних карток, а також обмінюватися інформацією про клієнтів, яким відмовлено в підтриманні ділових відносин.

Для чого це

Такі підходи сприятимуть мінімізації ризиків використання послуг банків для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.

Раніше писали, що НБУ з 14 січня пом’якшує низку валютних обмежень та уточнює особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу.

НБУ запроваджує новий стимулюючий ліміт — «позиковий», щоб збільшити гнучкість українських підприємств в управлінні залученими ними коштами з-за кордону.

