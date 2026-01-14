НБУ оцінив стійкість банківського сектору за підсумками 2025 року Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

НБУ оцінив стійкість банківського сектору за підсумками 2025 року

Станом на початок 2026 року українські банки мають достатній запас капіталу та виконують установлені нормативи його достатності.

Про це свідчать дані щодо значень пруденційних нормативів по банківській системі на 1 січня 2026 року, повідомляє Національний банк України.

Регулятивний капітал банківського сектору становив 290,8 млрд грн, що на 22 млрд грн, або на 8%, перевищує показник на 1 січня 2025 року.

Динаміка нормативів достатності капіталу

Упродовж року показники достатності капіталу дещо знизилися через прискорене нарощення банками кредитного портфеля. Попри це банки й надалі виконують нормативи достатності капіталу із суттєвим запасом.

Зокрема, станом на 1 січня 2026 року:

норматив достатності регулятивного капіталу (не менше 10%) становив 15,83%;

норматив достатності капіталу першого рівня (не менше 7,5%) — 15,54%;

норматив достатності основного капіталу першого рівня (не менше 5,625%) — 15,54%.

Результати оцінки стійкості

Оцінка стійкості банків за підсумками 2025 року, яка вперше з початку повномасштабного вторгнення проводилася за стандартною процедурою, підтвердила наявність у сектору загалом достатнього запасу капіталу. Цей запас дає змогу покривати ризики та продовжувати зростання кредитного портфеля навіть у разі реалізації гіпотетичних кризових сценаріїв.

Окремі банки, для яких установлено підвищені індивідуальні вимоги до достатності капіталу, наразі виконують погоджені з Національним банком програми реструктуризації.

Подальші плани НБУ

Стабільна рентабельність банківського сектору залишається ключовим чинником підтримки капіталізації та розширення операцій. Водночас підвищення податку на прибуток банків у 2026 році до 50% може певною мірою стримувати потенціал зростання активних операцій.

Ціллю Національного банку є подальше впровадження вимог Європейського Союзу у фінансовому секторі відповідно до переговорних позицій України. Це має сприяти підвищенню стійкості банківської системи до зовнішніх і внутрішніх викликів.

Зокрема, з початку 2027 року банки повинні дотримуватися вимог щодо буферів капіталу та підвищених індивідуальних вимог у межах Pillar II.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.

Базова ставка податку на прибуток для банків із 1 січня 2026 року встановлена на рівні 50%. Така сама ставка застосовується протягом 2026 року і до дивідендів, які виплачуються банками.

За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

